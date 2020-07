Vanvittig villa: Her fester de i dansk realityprogram

'Ex on the Beach' rykker til Danmark, og deltagerne får en imponerende villa at boltre sig på

Lækre lokationer som Mauritius, Grækenland og Brasilien er sat på standby.

Grundet covid-19 sker optagelserne til femte sæson af knaldeprogrammet 'Ex on the Beach' hjemme i Danmark, hvor deltagerne har fået en imponerende villa stillet til rådighed.

Ekstra Bladet har fået lov at besøge villaen, og billeder kan ses nederst i artiklen.

Villaen - eller palæet, som det nærmest bør kaldes - ligger på Strandvejen i Nordsjælland, har 16 værelser og et prisskilt, der matcher. Den er tidligere handlet for 40 millioner kroner, mens værdien i dag skønnes at ligge i knap det dobbelte.

Deltagerne kan sikkert finde meget at brokke sig over - men omgivelserne bliver det næppe. Foto: Janus Nielsen

I juni kunne Ekstra Bladet fortælle, at en bolig i Roskilde havde lagt sig i førertrøjen til at danne ramme om succesprogrammet.

Dengang hverken kunne eller ville Discovery Networks Danmark, der står bag 'Ex on the Beach', bekræfte oplysningerne. Det kunne tyde på, at man er lykkedes med at køre en imponerende joker på Strandvejen i stilling siden da.

Sikkerheden er i top under covid-19. Foto: Janus Nielsen

Tilbage i juni kunne Ekstra Bladet også berette, at den nye sæson ifølge avisens oplysninger 'vil byde på flere gengangere, end man normalt ser i programmet, uden at det dog bliver en sæson kun med gamle kendinge'.

Denne oplysning kan fortsat ikke bekræftes fra Discovery Networks Danmarks side. Det vides derfor heller ikke præcis, hvilke deltagere der indtager den monstrøse villa i det nordsjællandske.

Det vides heller endnu ikke, hvornår den nye sæson får premiere.

