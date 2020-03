Vanvittigt drama i 'X Factor': - Sindssygt nedladende!

Der udspillede sig noget af et drama for åben skærm i fredagens 'X Factor'

Hvis man som seer spærrede øjnene op mod slutningen af fredagens 'X Factor', var man næppe alene.

Dommerne gik i kødet på hinanden, og særligt Thomas Blachman var i hopla. Han fik sammenlignet Aksel & Magnus med et Grand Prix-nummer fra 1987, og Kali blev kaldt 'musikalsk retarderet'.

Sidstnævnte fik Kalis mentor, Nanna 'Oh Land' Fabricius, til at fare i flint. Og skærmydslen mellem de to dommere blev så ophedet, at Sofie Linde, der stod ved siden af Kali og Ilona i farezonen, måtte træde i karakter.

- Jeg er skidesur på jer lige nu. Jeg synes ikke, det er okay, tordnede hun mod de to dommere.

Fortørnet

Til slut var det Oh Lands opgave at sende en af sine egne hjem, og det valg faldt på Kali. Da hun efterfølgende mødte pressen, var hun stadig fortørnet over Blachmans opførsel.

- Han var i et dårligt humør fra starten af. Der var et eller andet off. Jeg ville gerne have været ligeglad på egne vegne, men jeg blev ikke ligeglad på mine deltageres vegne, for de stod deroppe og blev ristet. Det var uretfærdigt i den situation, de stod i, siger Oh Land og fortsætter.

- Jeg syntes, det var uretfærdigt over for den person, der skulle have et videre forløb, for han fik smadret dem godt og grundigt.

- Din deltager, Kali, bliver kaldt musikalsk retarderet?

- Ja, og at kalde nogen for 'et reservat', syntes jeg er sindssygt nedladende at sige om nogen. Det kan godt være, at vi generelt er blevet mere kritiske, og jeg følte mig også mere kritisk i aften, men jeg forsøgte at give konstruktiv kritik. Det er ikke konstruktiv kritik at kalde nogen musikalsk retarderede.

Taktisk spil

Undervejs i programmet beskyldte Oh Land sine meddommere for at 'spille taktisk'. Det skete, efter Ilona fik masser af kritik for sin version af Christina Aguileras hit 'Fighter'. Oh Land fortæller, at hun er med på, at 'X Factor' ikke skal være et 'klap-hinanden-på-ryggen'-program, men fredag aften blev det for meget.

- Føler du dig personligt under angreb fra de to andre?

- Nej, jeg føler ikke, det er et personligt angreb mod mig. Jeg føler, det er et spil, der ikke altid tager højde for de folk, der står og leverer, og det brød jeg mig ikke om i den situation, og derfor blev jeg sur.

Stemningen var ikke god mellem dommerne. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Blachman selv tager dog ikke kritikken fra sin meddommer så tungt.

- Rent musikalsk gik det, som det går med det her program. Det er hårdt at skulle sige farvel til en af sine egne to. Helt klart, siger han og fortsætter:

- Det er ikke første gang, at jeg har kvindelige meddommere, der banker i bordet. Det er sådan, det skal være. Jeg synes ikke, jeg gør noget forkert. Jeg evner ikke ikke at være ærlig i det her, jeg siger. Jeg glemmer taktikken med, at når han har stemt den ene ud, så skal jeg stemme den anden ud, og gå imod min egen… Det virker ulogisk. Men jeg indretter mig, siger han videre.

Synes du, at du var urimelig?

- Hvorfor dog det? Jeg siger, hvad jeg synes. Oh Land har generelt været hård med Mathilde, og hvorfor ser hun anderledes ud, og hun kommer og leverer en fuldstændig vanvittig performance. Så sådan er det.

Stof til eftertanke

Lars Ankerstjerne sad på sin plads i dommertrioens venstre side og kunne se diskussionen mellem Oh Land og Blachman udvikle sig. Ekstra Bladet kunne fortælle ham, at flere deltagere havde ytret efter programmet, at de følte, tonen var for hård fredag aften.

Det giver stof til eftertanke, erkender han.

- Derfra, hvor vi sidder, opleves det mindre alvorligt, men jeg ved, hvor meget vi kan lide hinanden. Vi bruger tid sammen privat og kender hinandens familier. Vi ved, vi er fra forskellige verdener musikalsk, og det er også derfor, programmet flyver. Men det vil jeg da tænke over fremadrettet, siger han.

- Oh Land snakker om, at I andre spiller taktisk. Er der et taktisk spil i gang?

- Jeg kan ikke tale for ham (Blachman, red.). Jeg kan bare sige, at jeg er ikke i stand til det. Jeg er nødt til at være, som jeg er, for jeg er verdens dårligste skuespiller. Det er som en falsk tone, hver gang jeg sidder og prøver at spille taktisk, så det gider jeg ikke.