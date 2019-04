Vanvittigt reality-drama

Det går ikke stille for sig i tirsdagens udgave af 'Ex on the Beach'

Claes Lang og Morten Kjeldsen, der begge er en del af castet i dette års 'Ex on the Beach', har aldrig rigtig brudt sig om hinanden.

Det stod allerede klart, da de begge medvirkede i første sæson af realityprogrammet, der bliver sendt på Kanal 4, hvor de havde flere konflikter. Men kemien mellem de to er langt fra blevet bedre i sæson to.

Det står klart i aftenens afsnit af realityprogrammet.

Her ender både Morten Kjeldsen og Claes Lang med at skulle sove i samme seng som Cecilie, som de begge to har haft sex med, og som Claes har haft en flirt med inde i villaen.

Men det bliver langt fra en hyggelig sleep-over. Morten Kjeldsen er nemlig langt fra tilfreds med, at Claes Lang skal sove sammen med ham og Cecilie, og det får Claes at føle på den hårde måde.

Se også: Piiiinligt! Realitydeltager kan ikke kende sin egen eks

- Det er jo ikke fordi, jeg selv har valgt at ligge her. Der var ikke plads andre steder, og det giver mig også en ro, at jeg sikrer mig, at Morten og Cecilie ikke laver noget, siger Claes Lang.

Morten Kjeldsen er dog langt fra begejstret for pludselig at have Claes Lang som sidemakker i sengen.

- Hvorfor fanden skal Claes ligge inde ved os? Det giver absolut ingen mening. Det er totalt akavet, siger han, mens Cecilie også giver udtryk for, at Claes er en ganske uvelkommen gæst i deres seng, fordi de netop har haft et stort skænderi.

Morten Kjeldsen (til højre) var også med i den første sæson af 'Ex on the Beach'. Foto: Olivia Loftlund

Skubbet ud af seng

Det hele eskalerer dog, da Morten Kjeldsen beder Claes om at tage sin mikrofon på.

- Tag din mic (mikrofon, red.) på, Claes. Eller pis ud af min seng, siger Morten bestemt.

- Han er stor. Han er træls. Jeg gider sgu da ikke til at skændes med ham nu. Jeg vil bare gerne sove, siger Claes henvendt til kameraet.

Se også: På dybt vand: Fanget i stort orgasme-ups

Claes gør ikke, som han får besked på, og det får Morten til at gå amok og skubbe, slå og sparke ham ud af sengen:

- Pis nu af med dig, Claes. Ja, jeg har tænkt mig at bolle din eks, skrid nu ud, brøler Morten Kjeldsen, mens han skubber Claes hårdt.

Claes forsøger at sætte sig i sengen igen, men det får Morten til at gå på ham endnu en gang.

Claes sammen med Cecilie. De to er i dag kærester. Foto: Mogens Flindt

- Pis af. Jeg skal ikke sove sammen med dig. Fuck ud af det her værelse, skriger Morten Kjeldsen.

Den reaktion overrasker tydeligvis Claes - der både i højde og drøjde er noget mindre end Morten Kjeldsen.

- Jeg synes, det er vildt, at Morten reagerer, som han gør. Fald lige lidt ned, siger han henvendt til kameraet.

Realitydeltager begik kæmpe fejl: Grænseoverskridende og ubehageligt

- Claes skal tage diskussionen, når jeg prøver at snakke med ham. Ellers skal han bare ikke ligge i sengen, understreger Morten.

Du kan se det vilde klip øverst i artiklen.

I videoen herunder kan du blandt andet høre Morten fortælle meget mere om episoden, da han gæstede Ekstra Bladets tv-studie.