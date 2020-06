Vanvittigt smertehelvede

Asbjørn Nielsen lagde vægt på særligt to ting, da Ekstra Bladet mødte ham i Brasilien i forbindelse med optagelserne til den seneste sæson af 'Ex on the Beach'.

Først fremmest er han kendt som Tyren, fortalte han, og så fortryder han aldrig ting i livet. Efter hjemkomsten til Danmark fortsatte optagelserne med programmet 'Efter Ex', der følger deltagernes liv i Danmark, og her havner Tyren faktisk i en situation, han nok fortryder i dag.

For glad og frejdig tager han med drengene på klinik for at få ordnet øjenbryn. De andre har dog en overraskelse i ærmet, der betyder, at Tyren må genleve et af sine mareridt fra programmet: at få vokset numsehullet.

- Han er ikke klar på denne her, konstaterer Nicklaes Olsen, der har svært ved at holde grinet tilbage.

- Hold jeres kæft. Hold jeres fucking kæft. Laver I fucking sjov med mig, siger Tyren selv og fortsætter:

- Jeg har stadig mareridt inde fra villaen af, og nu skal jeg til at have vokset mine røvhår endnu engang.

Det over to meter høje muskelbundt klarer det ikke videre godt, da voksningen begynder.

- Jeg kan slet ikke få luft i situationen, det er simpelthen så dumt. Manden skriger som en pige, men med en virkelig dyb stemme. Det er virkelig sjovt, siger Nicklaes Olsen.

Se det morsomme - og smertefulde - klip i videoen over artiklen.

