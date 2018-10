Var jomfru som 27-årig: Derfor stod Michael frem på tv

Hvor mange har lige lyst til at stille sig frem på tv og fortælle, at man i en alder af 27 stadig er jomfru?

Det er der nok ikke særlig mange, der har. En af dem, som egentlig ikke havde lyst, er Michael Harders fra 'Gift ved første blik'.

Det gjorde Michael klart for produktionsholdet på udsendelsen til de indledende samtaler, inden han blev matchet med hustruen Kathrine Kelså.

- Allerede, da jeg havde de første samtaler med psykologerne, gjorde jeg det klart, at det ikke var noget jeg var villig til at tale om foran kameraerne.

- Jeg kan tydeligt huske, at jeg talte med Gert (psykolog og sexolog i programmet, red.) om, at hvis jeg så en anden tale om den slags, så ville jeg kun tænke positivt om den person, at det var modigt og sejt gjort. Det var bare ikke et mod, jeg selv havde på det tidspunkt, fortæller Michael Harders til Ekstra Bladet.

Modet og selvtilliden til at stille sig op og fortælle om det allermest intime og private, fik Michael opbygget undervejs i løbet af de fem uger, hvor vi med sikkerhed ved, at han var gift med 25-årige Kathrine.

- Det var en positiv oplevelse at være med i programmet, det styrkede mig og min selvtillid, og derfor var det okay at stå frem og sige, jeg var jomfru, men ikke er det længere. Så er det altså heller ikke en større ting at miste, og det var bare sådan, det var, siger Michael.

Michael Harders blev gift med Kathrine Kelså i første afsnit af sæson fem af 'Gift ved første blik'. Foto: Marianne Overaa/DR

Var ikke intentionen

Skulle man fristes til at tro, at Michael meldte sig til programmet med den intention, at han gjorde det for at miste sin mødom, så kan man godt tro om igen.

- Det var ikke derfor, at jeg meldte mig til programmet. Jeg vidste jo sådan set heller ikke, at jeg ville miste min mødom. Jeg ville bare gerne finde et match og opbygge en tryghed, og det var så, hvad det førte med sig, forklarer Michael.

Nu hvor katten er ude af sækken og Michael har stillet sig offentligt frem og delt ud af det mest intime, så håber han, at det kan være med til at hjælpe andre, som i en voksen alder stadig er jomfru.

- Hvis det kan være med til at fjerne tabuet omkring voksen-jomfruer, så vil jeg være meget stolt og glad, for det er noget, der desværre er et tabu omkring. Det er ikke noget, man bare lige nævner, fortæller Michael.

Angstprovokerende

Fordi det ikke er et naturligt samtaleemne, har Michael rendt rundt med en lille knude af frygt i maven i dagene op til, at udsendelsen skulle vises. Han ønsker nemlig ikke at blive kendt som 'ham, der var jomfru'.

- Det er angstprovokerende at stå frem med sådan noget her. Jeg minder mig selv om, at det ikke er en vigtighed, og jeg skal ikke gøre det at være jomfru til en vigtighed. Folk skal ikke definere mig ud fra den detalje, men for den jeg er, afslutter Michael.

Se om Michael og Kathrine forbliver gift med hinanden i næste uge, når DR sender sæsonafslutningen på 'Gift ved første blik' onsdag klokken 20.

