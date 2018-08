Vejede 140 kilo: I dag er TV3-Henrik SLET ikke til at kende

Det er efterhånden mere end et år siden, at sidste afsnit af ‘Min fede træner’ løb over skærmen på TV3, men siden da er der sket enormt meget med deltageren Henrik, der lagde sin livsstil om og i selskab med Kira Eggers i programmet forsøgte at tabe sig så meget som muligt.

Siden kameraerne slukkede, er tallene på Henriks badevægt kun gået en vej: Ned.

Da han deltog i programmet vejede han 140 kilo, men siden da har han kæmpet hårdt for at tabe sig endnu mere, og det har givet pote.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har tabt mig yderligere 20 kilo siden programmet, og jeg er derfor også kommet ned under 100 kilo, lyder det fra en glad Henrik.

Her kan du se Henriks vilde vægttab. Foto: Janus Nielsen

Ifølge Henrik har han siden programmet trænet meget og spist langt sundere, end han gjorde før.

Han har dog ikke bibeholdt den veganske livsstil, som Kira Eggers introducerede ham for i programmet.

- Vi har stadig kødfrie dage herhjemme, og så spiser vi generelt bare sundere. Det er min kone meget glad for. Derudover har jeg fundet ud af, at jeg elsker Zumba, og det træner jeg så meget, som jeg kan komme til, siger Henrik.

Vil tabe endnu mere

Henrik har dog endnu ikke helt nået sit mål. Han vil gerne tabe endnu mere.

- Jeg håber jo på at kunne tabe 20 kilo mere, men jeg har ikke sat mig et mål for, hvad jeg præcis vil ned på. Jeg vil bare gerne forblive godt under de 100 kilo, siger Henrik.

Han fortæller, at han den dag i dag stadig er glad for, at han deltog i 'Min fede træner', selvom programmet fik en del hårde ord med på vejen i offentligheden.

- Jeg har ikke fortrudt det et eneste sekund. At være med i 'Min fede træner' var det skub, jeg havde brug for, så jeg kunne komme i gang, og jeg er meget gladere i dag, siger han.

Arrangerer Zumba

Selvom 'Min fede træner' for længst er et overstået kapitel, så ses Henrik og Kira Eggers stadig fra tid til anden.

Sammen har de i september arrangeret et stort Zumba-event i Virumhallerne, hvor alle mod betaling kan komme og danse med.

De håber, at begivenheden kan være med til at give Henrik motivation til at tabe de sidste 20 kilo.

Overskuddet fra begivenheden går til Børnetelefonen.

- Henrik elsker jo Zumba, og Zumba er en af de primære grunde til, at han har tabt sig så meget efter programmet, siger Kira Eggers til Ekstra Bladet.

- Derfor besluttede vi os for at lave det her danse-event. Jeg håber, at det kan motivere Henrik til at tabe sig de sidste kilo, og så kan det forhåbentlig også inspirere en masse andre mennesker til at dyrke motion. Det er meget grænseoverskridende for mig, for jeg er ikke særlig god til Zumba. Men jeg gør det gerne for Henriks skyld. Jeg er rigtig stolt af ham, og jeg synes, at han har klaret det rigtig godt.

Har tabt overflødige kilo

Kira Eggers tog over 17 kilo på under sin deltagelse i 'Min fede træner'. De overflødige kilo har hun dog for længst tabt igen, fortæller hun.

- Jeg tabte det på 10 uger, og nu er jeg nede på omkring 58 kilo. Det er her, at min krop har det godt, så jeg har ikke planer om at tabe mig mere, lyder det fra Kira Eggers, der fortsætter.

- Nu glæder jeg mig bare til vores Zumba-event. Vi håber, at der kommer meget mere end det ene event, og så handler det for mig bare om at være der 100 procent for Henrik. Det vil jeg altid være. Vi er ikke færdige med hinanden, selvom programmet er slut, siger Kira Eggers med et smil.