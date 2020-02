Vender tilbage med helt særlig karakter

Er han død? Er han i live? Er han taget til fange af russerne? Spørgsmålene var mange, da den hypede serie 'Stranger Things' afsluttede sin tredje sæson.

Uvisheden om den elskede karakter Jim Hopper fik mange fans til at bide negle, men nu er der godt nyt fra Netflix.

- Vi er meget glade for officielt at kunne bekræfte, at produktionen af 'Stranger Things 4' nu er undervejs – og endnu mere glade for at kunne offentliggøre Hoppers tilbagevenden, lyder det i en pressemeddelelse fra streamingtjenesten.

Men selv om Hopper er i live, er alt ikke fryd og gammen. I en lille teasertrailer afsløres det, at amerikaneren er meget langt fra Hawkins.

- Han sidder i fængsel langt hjemmefra i den snedækkede ødemark Kamchatka, hvor han vil møde farer i både menneskelig og … anden form. Samtidig, tilbage i byerne, begynder en ny rædsel at vise sig – noget, der længe har været begravet. Noget, der forbinder alting, lyder det i pressemeddelelsen, der er underskrevet af brødrene Duffer, der står bag serien.

De foregående tre sæsoner af 'Stranger Things' har været en stor succes for Netflix, så der er noget at leve op til.

- Sæson fire former sig til at blive den største og mest skræmmende sæson hidtil, og vi kan slet ikke vente med at vise mere af serien. I mellemtiden – bed en bøn for amerikaneren, lyder det fra brødrene.

Det er endnu ikke afsløret, hvornår sæson fire får premiere.