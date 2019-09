Vender tilbage til skærmen

I slutningen af 2018 stoppede Jakob Illeborg som tv-vært.

Efter fire år som vært på DRs forbrugermagasin 'Kontant' var det slut - også som ansat på DR.

Siden har han kastet sig over sin store passion for musikken, men nu vender 48-årige Jakob Illeborg tilbage til skærmen.

Det er Kanal 5, der har sat Illeborg i spidsen for et nyt krimiprogram. 'Kanal 5 afslører' hedder det nye koncept, der ifølge en pressemeddelelse vil kaste nyt og skræmmende lys over allerede kendte sager, men den kommer også til at beskæftige sig med historier, som alle kan blive klogere af.

Tv-vært stopper i DR: Det skal han nu

- Efter mange år på DR’s forbrugerprogram 'Kontant' bliver det sjovt at gå lidt anderledes til værks. 'Kanal 5 afslører' har en mere tabloid tilgang til tingene, hvilket ikke betyder, at journalistikken er mindre god. Det bliver spændende at arbejde på en helt anden måde, end jeg har gjort tidligere. Vi må mere journalistisk, og det giver mulighed for at komme helt tæt på bagmænd og forbrydere. Nogle af de optagelser, vi allerede har lavet, er virkelig af høj kaliber, siger Jakob Illeborg og fortsætter:

- Samtidig glæder jeg mig også til at lave historier, som ikke kun henvender sig til forbrugere men til alle danskere. Vi kommer til at afsløre nogle ting og kaste os over nogle historier, som vil give genlyd i hele Danmark, forklarer Jakob Illeborg.

'Kanal 5 afslører' har premiere senere på efteråret.