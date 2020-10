Vender tilbage til skærmen

Flere nye navne til den kommende All Star-udgave af 'Ex on the Beach' er blevet afsløret

Discovery Networks Danmark måtte handle hurtigt, da en pandemi lammede verden. Det betød, at den nye sæson af 'Ex on the Beach' afvikles hjemme i Danmark, hvor den i sommer blev filmet i nordsjælland.

Som Ekstra Bladet tidligere har kunnet berette, bliver der tale om en All Star-udgave, hvor nogle af de største profiler fra de seneste fire sæsoner mødes under hjemlige himmelstrøg.

For ganske kort tid siden offentliggjorde Discovery Networks Danmark en trailer for den nye sæson på deres pressesite, og her kan man se flere af de gamle stjerner, der har takket ja til en tur mere i manegen. Blandt de største navne er formentlig i manges øjne Camilla Thoby fra sidste sæson.

Camilla Thoby er også med i den kommende All Star-udgave. Foto: Janus Nielsen

Her deltog også Nicklaes Olsen, der undervejs i programmet blev kærester med Amanda Mogensen, og ud fra traileren kan man se, at også han stempler ind igen.

Programmet har premiere 1. november på streamingtjenesten Dplay, hvorefter man formentlig vil kunne se endnu flere gamle kendinge dukke op.

Nicklaes Olsen har takket ja til endnu en tur med 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Tidligere er det annonceret, at startcastet består af en lang række gamle stjerner:

Startcastet Asbjørn 'Tyren' Nielsen Kevin Sarpong Frederik Skovbjerg Jeppe Bøg Risager Louise Balling Jensen Tabita Thinggaard Sidsel Borg Line Maria Busk

