Der var drama i bedste sendetid, da Karina Frimodt og Janus Bakrawi annoncerede, at de ikke ville danse videre i det populære tv-program 'Vild med dans'.

Udmeldelsen skyldtes, at skuespilleren Janus havde fået sig en fibersprængning i benet, og at han derfor ikke var i stand til at gå.

Kæmpe chok: Par udgår af 'Vild med dans'

Han blev hastet på hospitalet, og siden har der været tavst fra den populære deltager.

Nu fortæller Janus Bakrawi til Ekstra Bladet, at han har fået det bedre, og at han vender tilbage til programmets finale, hvor han igen danser med Karina Frimodt.

- Jeg er igen kommet i gang med at motionere, og jeg er ved at træne op til 'Vild med dans'-finalen 19. december, fortæller han og bekræfter, at han mødes med Karina igen for at danse.

Brug for fred

Janus har efter skaden haft brug for at trække sig lidt, men er nu så småt ved at være klar til at danse afslutningen ved showet.

Fik chok-besked i sidste øjeblik

- Det tog lidt tid at vænne sig til, at man ikke skulle være med mere. Når man er i 'Vild med dans', er det som at være i en boble, og det er meget intensivt. Jeg brugte meget tid på at give mentalt slip, fortæller han.

Faktisk kunne skuespilleren ikke helt forstå, at oplevelsen var slut, og det fyldte meget for ham.

- Samtidig skulle mit ben jo også lige komme sig. Men det var allerede bedre på tredjedagen. Der kunne jeg godt gå. Og jeg havde ærlig talt ikke set, at det skulle slutte sådan. Jeg ville da gerne være kommet videre, fortæller han.

Han ønsker dog alle de tilbageværende deltagere held og lykke og glæder sig til at danse ved showet igen.

- Det bliver en god afslutning, fortæller han.

Janus Bakrawi om aflyst bryllup. Video: Nanna Bay Madsen

Slået helt ud: - Jeg var i chok