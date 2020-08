Verdens farligste forlystelsespark

Den amerikanske forlystelsespark Action Park, der eksisterede fra 1978 til 1996 i Vernon, New Jersey, bliver betragtet som den mest vanvittige og dødsensfarlige forlystelsespark, verden nogensinde har kendt.

Øjenvidner beskriver den hedengangne forlystelsespark som kaotisk og uforsvarlig. Foto: Action Park

Igennem årene fik parken seks dødsfald på samvittigheden - de tre af dem i den berømte og berygtede bølge-pool, hvor dumdristige gæster kunne prøve kræfter med kæmpebølger.

Specielt vandforlystelserne viste sig at være farlige. Foto: Action Park

Ud over den voldsomme og beviseligt livsfarlige bølge-pool er parken kendt for en vandrutsjebane med navnet Cannonball Loop, der udmærkede sig ved at have et loop som afslutning.

Forlystelsesparken er med årene blevet legendarisk. Foto: Action Park

Det forlyder, at den regelmæssigt var årsag til blodnæser, rygskader og andre kvæstelser hos dem, der var dumdristige nok til at kaste sig ned i røret.

For år tilbage dukkede der optagelser op, hvor man kan se rutsjebanen i funktion. Se videoen her.

Vandrutsjebanen med det afsluttende loop var skyld i mange kvæstelser. Blandt andet sad en person på et tidspunkt fast i toppen af loopet. Foto: Action Park

Parkens utrolige og usandsynlige historie er nu blevet til en dokumentarfilm, der vil kunne ses på streamingtjenesten HBO Max 27. august.

Filmen, der har fået titlen 'Class Action Park', undersøger gennem arkivmateriale og nye interviews, hvordan det lykkedes den forrykte park at forblive åben i så mange år trods den ene ulykke efter den anden.