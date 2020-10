Verdens mest forvirrende film

I en ny undersøgelse fremgår det, at instruktør Christopher Nolan, der blandt meget andet står bag Batman-trilogien med Christian Bale i hovedrollen, kan prale af at være den filminstruktør, hvis film publikum tilsyneladende har sværest ved at forstå.

Det er dog ikke Batman-filmene, der forvirrer publikum, men derimod film som 'Memento', 'Interstellar' og 'Inception'.

Specielt slutningen i 'Inception' er der mange, der har svært ved at finde hoved og hale i. Foto: Eyevine

Undersøgelsen, der er blevet til på initiativ af britiske OnBuy, har taget udgangspunkt i, hvor mange gange om måneden der er søgt på en lang række ord som 'explanation', 'explained' og 'movie/film meaning' i kombination med en filmtitel.

Ikke overraskende er Nolan solidt repræsenteret på listen, hvor hans film figurerer hele tre gange - og det selv om hans seneste epos udi forvirrende filmkunst - 'Tenet' - er for ny til at være med i undersøgelsen.