Verdensstjerne på hemmelige optagelser i Danmark

Instruktør Christopher Nolan er lige nu i Danmark for at optage sin næste store film

Den britiske stjerneinstruktør Christopher Nolan, der blandt andet står bag den roste 'Batman'-trilogi med Christian Bale i hovedrollen og science fiction-filmene 'Interstellar' og 'Inception', er lige nu i fuld gang med filmoptagelser i Danmark.

Angiveligt er det filmen 'Tenet', som er ved at blive optaget, og en del af optagelserne finder sted på havnen i Rødbyhavn på Lolland, hvor et område er spærret af, og hvor der samtidig er sat en række telte sat op.

Ordet 'tenet' kan på dansk oversættes til doktrin. Der er kun kommet sparsomme oplysninger om handlingen, men på filmdatabasen IMDB's hjemmeside står der følgende:

- Plottet er endnu ukendt. Projektet beskrives som en episk actionfilm omhandlende international spionage, tidsrejse og evolution.

Der er store telte bag afspærringerne. Foto: Per Rasmussen

Massiv sikkerhed

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der er massivt fokus på at holde nysgerrige filmfans på behørig afstand.

- Det er meget hemmelighedsfuldt det hele. Ingen vil sige noget, og når man henvender sig, bliver man mødt med larmende tavshed. Det er fuldstændigt afspærret og vagter ved alle indgange. Desuden er der skilte med 'Adgang Forbudt', så der er ikke noget at tage fejl af, lyder det fra Ekstra Bladets udsendte.

Der skulle desuden være underskrevet klausuler om tavshed med danske samarbejdspartnere om den danske del af produktionen.

Optagelserne til filmen 'The Tenet' er lige nu i gang i Danmark. Foto: AP

Nimbus-motorcykel

Man kan dog alligevel få et lille indblik i, hvad der foregår bag afspærringen.

- Rundt på havnen er der sat pavilloner op, så folk kan være i tørvejr. Derudover er der også telte og campingvogne. Der er folk med 'Film Crew'-jakker i redningsbåde i havnen, hvor de fragter ting frem og tilbage, og det ser ud til, at der foregår et eller andet ude ved vindmølleparken, forlyder det.

Bag hegnet er der blevet spottet en gammel, dansk Nimbus-motorcykel, hvilket giver et fingerpeg om, i hvilken tidsperiode filmen udspiller sig.

Christopher Nolan står blandt andet bag filmen 'Interstellar', hvor blandt andre Matthew McConaughey var på rollelisten. Foto: AP

Stor kanon

49-årige Nolan er en stor kanon i filmbranchen, og han kan bryste sig af et hav af nomineringer til store filmpriser både som instruktør og manuskriptforfatter.

Nolan er hele fem gange blevet nomineret til en Oscar, men han har stadig ikke prøvet at modtage den prestigefyldte statuette.

Til 'The Tenet' har Christopher Nolan sikret sig en række prominente skuespillere i hovedrollerne.

Robert Pattinson har en stor rolle i den hemmelighedsfulde film. Foto: AP

Superstjerne i Oslo

Blandt andre Robert Pattinson, der især er kendt fra 'Twilight'-filmene, Michael Caine og Kenneth Branagh.

Hvorvidt de også er i Danmark lige nu i forbindelse med optagelserne, vides ikke.

I sidste uge skrev norske TV2, at produktionen af filmen var i Norge, og på sin hjemmeside bragte det norske medie VG flere billedet af Pattinson.

'Tenet' er sat til at få international premiere i juli 2020, og ifølge kino.dk er det også her, at danske biografgængere kan forvente at få lov at se filmen.