Veteran ude: Her slutter ballet

- Min mor lærte mig, at så længe man gør, hvad man kan, kan man ikke gøre det bedre. Og jeg har lært så meget og har fået så meget energi af ham her, sagde Christel Pixi, da det stod klar, at fjerde program blev det sidste i 'Vild med dans' for hende og dansepartner Thomas Evers Poulsen.

- Jeg er totalt skuffet

Parret havnede i omdans mod Oscar Bjerrehuus og sidste års 'Vild med dans'-vinder Asta Björk ,og Christel Pixi og Thomas Evers blev altså det tredje par, der må forlade 'Vild med dans' 2109.

Aftenen bød på en vaskeægte nyhed i 'Vild med dans'-sammenhæng. Som noget nyt dansede to af parrene det, der er døbt drømmedans.

Det var Neel Rønholt og Michael Olesen samt Jakob Fauerby og Silas Holst, der havde fået fornøjelsen af at vælge mellem de tre ønskedans-kategorier – moderne dans, som danses i bare tæer, streetdans, hvor parrene har kondisko på og showdans, hvor dansefødderne er presset ned i klassiske latinsko.

Begge par havde valgt moderne dans og det gav pote rent pointmæssigt fra dommerne, der gav Neel og makker 25, mens Jakob og dansepartneren fik hele 30 point for deres moderne dans.

Ønskedansene kan ses i yderligere tre programmer, således at alle par får mulighed for at danse, hvad de ønsker.

I sidste uge måtte vi som bekendt tage afsked med skuespilleren Marie Bach Hansen og hendes dansepartner Martin Parnov Reichhardt.

Det var sangerinden Anne Dorte Michelsen og danseren Marc Christensen, der som de første måtte forlade årets ’Vild med dans’.

