- Vi er gode venner igen

Fredag i sidste uge var Faustix og Asta Björk tydeligt frustrerede, da de mødte Ekstra Bladet efter deres pasodoble, som havde affødt hård kritik og beskedne 18 point fra dommerne til parret, fordi de mente, at det var for meget show og ikke nok tango.

Umiddelbart efter lagde parret da heller ikke skjul på deres skuffelse.

- Jeg synes, det er ærgerligt, når kommentaren handler om mig og ikke Morten, for det er jo Morten, der står her og skal lære at danse, og han kan ikke gøre for, hvordan jeg har valgt at koreografere dansen, sagde hun og fortsatte:

- Det er jo simpelthen ikke hans hovedpine.

I fredagens udgave af 'Vild med dans' valgte dommer Jens Werner at italesætte uoverenstemmelserne fra dommerbordet efterfulgt af et par gode råd og rosende ord, og netop det glædede i den grad Fastix og Asta Björk.

- Jeg tror, det i fredags handlede om, at der ikke blev sagt noget til Morten. Men det gjorde der helt bestemt her til aften, og vi føler virkelig, at vi har meget at arbejde med nu. Der blev talt en masse om holdning, så det er så dejligt, lød det fra Asta, der blev suppleret af Faustix:

Jens Werner valgte fra dommerbordet at italesætte uoverenstemmelsen imellem parret og dommerne. Foto: Mogens Flindt

- Man kan fornemme, at vi får en forløsning af, at vi gjorde det bedste, vi kunne. Vi fik konstruktiv kritik, og vi går herfra med en god følelse i kroppen. Jeg kommer til at sidde og smile i bilen. Det er der ingen tvivl om. De kunne have givet os to-taller. Jeg er ligeglad, men det er det her med, at vi rent faktisk har leveret en paso-dans... Jeg er glad.

Både Faustix og Asta var glade for, at Jens Werner tog tyren ved hornene og italesatte deres uenigheder ved dommerbordet.

- Jeg blev til at starte med lidt nervøs, lød det fra Faustix, der blev suppleret af Asta:

- Men det er fint, at det lige bliver nævnt. Man kan ikke være enige om alt, og det er jo ikke fordi, vi bliver mega uvenner, fordi vi er uenige om en ting.

Ifølge Asta Björk har hun dog trods uenighederne i den grad taget dommernes kritik til sig.

- Selvom jeg blev lidt tøsefornærmet i sidste uge, så tog jeg jo det til mig og gjorde mit bedste, sagde hun og fortsatte:

- Vi stod søndag, og jeg sagde, at der kun var pasotrin. Jeg er nødt til at tage det til mig, selvom jeg synes, det var ærgerligt, når vi har arbejdet hårdt på en dans, og de ikke kunne lide den. Men sådan er det, lød det fra Asta, der samtidig og understregede, at parret og dommerne 'er gode venner igen'.