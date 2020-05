- Vi havde en hemmelig plan

Lars Ankerstjerne kunne ånde lettet op, da hans eneste tilbageværende gruppe, Smokey Eyes, fredag aften gik videre i 'X Factor' og sikrede ham en finaleplads.

Men der var også en grad af tristhed i stemmen hos Ankerstjerne. Før covid-19 ramte Danmark, havde han nemlig to grupper tilbage i programmet, men Magnus & Aksel måtte trække sig, da forsinkelsen i afviklingen af programmet kolliderede med Aksels eksamener.

Magnus & Aksel valgte at trække sig fra programmet. Foto: Jonas Olufson

Det ærgrer sangskriveren.

- Hvad skal jeg sige? Der er ikke noget poetisk, bevæget eller klogt at sige andet end bare; nedtur mand, øv. For vi var midt i noget, siger Ankerstjerne til Ekstra Bladet.

Kanonen skulle affyres

Inden han afslører planerne for drengegruppen, understreger han, at han ikke klandrer dem for valget om at forlade 'X Factor'.

- Jeg er selvfølgelig totalt forstående over for Aksels beslutning. Der er ikke noget at sige til det, det er hans liv og fremtid, og det skal jeg ikke blande mig i. Det er, hvad det er, og jeg har respekt for det. Men i denne her sammenhæng gør det jo ondt, fordi vi var midt i noget, siger Lars Ankerstjerne og fortsætter:

- Vi var midt i en fortælling, og det gør bare nas, for jeg synes, det var fedt, det de lavede. Vi havde et forløb, vi forestillede os, der skulle være lidt tilbageholdende til at starte med. Lidt skævt. Og så skulle vi ligesom åbne op for den store konfettikanon, snoren blev ligesom klippet over lige inden. Det tror jeg ikke, jeg er kommet mig over.

Nu er der kun Smokey Eyes tilbage, og når de går på scenen i fredagens første finale, kan man forvente sig et festfyrværkeri, lover han. Allerede før sæsonen lovede Ankerstjerne, at han ville lave noget unikt i år. Noget man husker. Og det kommer nu til at 'gå ud over' Smokey Eyes, siger han med et glimt i øjet.

- Nu er der slet ikke nogen grænser. Vi er ude over klippen. Nu får den gas, siger han.