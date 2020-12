Vil benådes af Trump: - Vi er meget, meget tæt på

Joseph Maldano-Passage - bedre kendt som Joe Exotic - fra Netflix-hittet 'Tiger King' blev i januar 2020 idømt 22 års fængsel for at bestille et lejemord på sin rival, Carole Baskin.

Men han kan snart veksle en benådning fra præsident Trump til et liv i det fri, hvis man skal tro hans advokat.

- Vi venter på, at kuglepennen rammer papiret. Vi tror, vi er meget, meget tæt på, siger Eric Love til ABC News.

En kilde fra Det Hvide Hus bekræfter henvendelsen fra Joe Exotic:

- Vi har hørt fra 'Tiger King'. Det er helt vildt, så mange opkald - nogle helt vanvittige - vi har fået.

37 år gammel sag stormer ind på bestseller-liste

Det er normal kutyme, at en afgående præsident benåder personer, før de forlader Det Ovale Kontor.

I sidste uge kunne Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, der har indrømmet at have løjet for FBI, eksempelvis ånde lettet op.

Allerede tilbage i april lovede Trump, at han ville se på sagen.