Vil ikke træde nogen over tæerne, men...

Jenna Bagge har i Albert Rosin Harson for første gang fået sig en dansepartner, der både kan og vil danse.

I hvert fald hvis man spørger hendes tidligere dansepartner Umut Sakarya, der besøgte 'Vild med dans'-studiet fredag aften.

- Det er ret stort for hende, sagde kendis-kokken.

Albert Rosin Harson lykkedes i den grad med at charmere dommerne, da han dansede cha cha. Video: Nanna Bay Madsen

Da Ekstra Bladet mødte Jenna Bagge efter fredagens program, var det en udlægning, hun ikke var afvisende over for, og når Umut selv havde åbnet for emnet, ville hun gerne uddybe.

- Så kan jeg måske godt sige, at det synes jeg også er rigtig dejligt - uden at træde nogen over tæerne. Nu har han jo selv sagt det, sagde hun og fortalte lidt om Umuts udfordringer:

- Han havde bare ekstremt svært ved det, og der føler jeg, at selvom denne dans var virkelig svær, så er du (Albert, red.) lidt længere.

Jenna Bagge og Albert Rosin Harson havde en svær fredag, hvilket ikke kom bag på dem. De havde forventet at ryge i omdans, hvilket de dog slap for. Foto: Mogens Flindt

Svært ved at trække vejret

Dermed ikke sagt at hun var ked af at have Umut som dansepartner, for det understregede hun ikke var tilfældet. Det var bare en lidt større opgave.

- Jeg er virkelig stolt af Umut, for han startede med at have svært ved at trække vejret i halvandet minut, imens han bevægede sig rundt på dansegulvet, og hans udvikling var helt vild. Jeg er mega stolt af det, vi opnåede, men jeg synes også, at Albert klarer det sindssygt flot.

- Står du og siger, at Albert rent fagligt er din bedste dansepartner?

- Han er i hvert fald mega dygtig, men han skal ikke have for meget ros, for så tror han bare, at han er noget, sagde hun med et smil.

Udover Umut Sakarya og Albert Rosin Harson, har Jenna Bagge tidligere danset med USO, Patrick Berdino, Patrick Jørgensen, René Holten Poulsen og Emil Thorup. Bedste resultat indtil nu har været en sjetteplads i 2015 med cirkusartisten Patrick Berdino.