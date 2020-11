Vil score millioner: Derfor sælger de igen

Forleden valgte Silas Holst at sætte sit hjem i Husum i København til salg igen efter en kort pause fra boligmarkedet.

Villaen - som han bor i og ejer sammen med sin regnbuefamilie bestående af eksmanden, Johannes Nymark, og moderen til deres børn, Louise Mahnkopf - har med sin retur til markedet også fået sig en ny pris:

Denne gang er det 186 kvadratmeter store murstenshus med seks værelser til salg for 5.750.000 kroner; et nedslag på 45.000 kroner fra sidste udbudspris.

Da Ekstra Bladet mødte Silas Holst fredag aften efter 'Vild med dans', satte han flere ord på, hvorfor boligen nu atter er at finde på markedet.

- Det er meget spændende, siger han og fortsætter:

- Nu har vi fundet en god ejendomsmægler kontra den sidste, og så har vi fundet noget, vi gerne vil bo i. Men det kræver, at vi sælger det andet. På den måde svinger økonomien ikke i det niveau, at man bare kan købe ejendomme uden at sælge, siger han med et grin og understreger, at han glæder sig til forhåbentlig snart at starte et nyt kapitel i en ny bolig.

- Det er tid til, at vi skal videre i livet. Nu er vi landet, og vi har fundet den løsning, der vil virke for os fremover, siger han.

Silas Holst og Johannes Nymark forsøger igen at komme af med deres hjem. Foto: Mogens Flindt

Sådan ser huset ud. Foto: Home Brønshøj

Har fundet nyt

Ifølge Silas Holst er det stadig planen, at han, Johannes Nymark, Louise Mahnkopf og deres respektive partnere skal bo sammen, men på hvilken måde vil han endnu ikke løfte sløret for.

- Vi har fundet det, vi gerne vil, tror jeg. Vi skal have ryddet op og starte forfra, siger han med et smil og fortsætter:

- Du er den første, der får at vide, hvis det lykkes. Men det er noget rækkehus, så meget kan jeg afsløre, siger han videre uden at ville gå i yderligere detaljer.

Silas Holst er lige nu aktuel i 'Vild med dans', hvor han danser sammen med Nukâka Coster-Waldau. Foto: Mogens Flindt

Trekløveren købte 30’er villaen i den københavnske bydel af 'Vild med dans'-dommer Britt Bendixen tilbage i 2014 for lige præcis tre millioner kroner og sælger familien til udbudsprisen, står de derfor til at tjene et pænt beløb på hussalget.

