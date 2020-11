Vil score stor milliongevinst: Derfor sælger de på rekordtid

Christiane Schaumburg-Müller og kæresten Daniel Åxman erhvervede sig for kort tid siden et rækkehus i Klampenborg, men det er ikke en bolig, de skal eje længe, hvis det går, som de drømmer om.

Parret valgte nemlig forleden at sætte det til salg efter kun halvanden måned som ejere.

Ifølge tingbogen indgik parret købsaftalen i starten af juni og underskrev skødet i slutningen af august. Boligen blev købt gennem parrets fælles virksomhed, CD Projects ApS, som de startede tidligere i år.

1. oktober fik Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman nøglerne til hjemmet, som de betalte 6.750.000 kroner for.

Prisen for det 153 kvadratmeter store rækkehus lyder nu på 10.995.000 kroner - altså lidt mere end 4,2 millioner kroner over den pris, de selv betalte for halvanden måned siden.

Seerne undrer sig: 'Hvad fanden foregår der?'

Da Ekstra Bladet fredag aften mødte Christiane Schaumburg-Müller efter 'Vild med dans', satte hun et par ord på, hvorfor parret sælger efter så kort tid:

- Vi har købt et renoveringsprojekt, som vi har renoveret og brugt rigtig mange penge på at renovere fra a til z, og så skal der forhåbentlig flytte en familie ind i et totalrenoveret hus, som bliver rigtig glade for det. Vi må jo se, sagde Christiane med et smil.

Hun ønskede dog ikke at svare på, hvor mange penge hun og kæresten har brugt på renovering, og dermed hvor mange penge de tjener, hvis de sælger boligen til udbudsprisen.

Christiane har sammen med kæresten kastet sig ud i noget af et renoveringsprojekt. Foto: Mogens Flindt

Stor interesse

Ifølge Christiane har der dog allerede været stor interesse for boligen.

- Det er virkelig en perle midt i Tårbæk. Med underjordisk garage, og det er blevet så spot on og fedt. Der har allerede været virkelig mange ude at se det, og det har kun været til salg i fem dage, lød det fra Christiane, der er helt ny i renoveringsverden.

- Det er første gang, jeg nogensinde har prøvet at lave sådan et renoveringsprojekt, og man laver jo ikke noget, som man ikke selv tænker, at man godt gad bo i.

Her er hans overraskende reaktion

- Ville du kunne finde på at kaste dig ud i sådan et projekt igen?

- Det kommer an på, hvis jeg taber alt på det ... Det var jo et kæmpe sats at købe huset midt i lockdown og corona, hvor man ikke anede, om priserne ville gå op eller ned, eller om man endte med at tabe det hele. Så ville jeg ikke gøre det igen eller ikke have råd til at gøre det igen, sagde hun med et smil og fortsatte:

- Men det har været skidesjovt at lave sådan et renoveringsprojekt.