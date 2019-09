Vild fest ender i fræk nøgenbadning

Der er efterhånden kommet godt gang i sagerne i tv-programmet 'Ex on the Beach', hvor Frederik Skovbjerg og Tessie Skovly har haft sex flere gange i villaen.

Efter sex på tv: - Følte mig udnyttet

Og i aftenens afsnit ser de deres snit til at komme tæt på hinanden i poolen. Efter endnu en vild fest beslutter de unge deltagere nemlig at kaste sig ud i nøgenbadning, og her går det hedt for sig.

- Der er en meget lummer stemning i poolen. Vi hygger os alle sammen, og vi har fået en masse at drikke, så det skal nok blive sjovt, konstaterer Frederik Skovbjerg.

Se også: Tessie får 'fræk massage': - Jeg brækker mig over det

Og han får ret. Hurtigt begynder Frederik og Tessie at kysse, og det udvikler sig.

- Det er mega svært at sige nej til Frederik. Jeg ved, hvor godt det er med Frederik, og uanset om jeg presser mig selv, så kan jeg simpelthen ikke sige nej. Det sker bare, siger Tessie.

Tessie og Frederik giver den gas i poolen. Foto: Janus Nielsen

Deltageren Kristian er rystet.

- Jeg er i chok. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende før, siger han om Tessie og Frederiks eskapader.

Se det frække poolparty fra aftenens afsnit i videoen over artiklen.

Frederik og Tessie i poolen. Foto: Dplay

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.