Vild frustration: - Ligger de bare og knepper?

Det nye realityprogram 'Singletown' har ramt streamingtjenesten Dplay.

Her tester danske par kærligheden til hinanden ved at tilbringe en sommer adskilt som singler med fester, dates og hvad der ellers hører til. Et af parrene, Trine Amalie Kann og Victor Norrman, gæstede Ekstra Bladet, og her kunne de fortælle om et liv i programmet, der var præget af frustration over det manglende kendskab til, hvad modparten lavede.

- Det var selvfølgelig en vildt spændende oplevelse at være med. Vi har aldrig prøvet noget lignende, som netop er at være på 24/7. Det er en anderledes, sjov og meget lærerig oplevelse. Især inde i 'Singletown' følte jeg, at man lærte at kontrollere sine tanker bedre, for der var meget tankemylder, siger Victor Norrman og uddyber:

- Man tænker jo det værste. Altså, ligger de bare og knepper ovre i den anden lejlighed?

Se også: Knækker sammen: - Jeg er et kæmpe svin

Det kan Trine Amalie Kann genkende.

- Det var en normal tanke at få på daglig basis derinde. At det gør de nok, siger hun.

Parrene er adskilt i to lejligheder, hvor de lever med andre nysingler.

- Jeg tror virkelig, jeg fandt ud af, at der er mange nuancer i ens tanker. På det ene tidspunkt savnede jeg dig pissemeget - på et andet tidspunkt tænkte jeg bare 'fuck dig, han ligger sikkert og hygger med alle mulige', siger Trine Amalie Kann.

Parret er med i programmet for at vise, de kan stole på hinanden, efter de begge har en historik med utroskab. Hør dem fortælle mere om det i videoen over artiklen.

Om kærligheden holder for Victor Norrman og Trine Amalie Kann i 'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.