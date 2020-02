Vild krig i 'Løvens hule': - Nervepirrende!

Albert Iversen kunne torsdag aften forlade 'Løvens hule' med 1,5 mio. kroner, efter han pitchede virksomheden RaskRask, hvor kunderne kan få massører hjem til dem selv eller deres virksomheder.

Løverne var imponerede over iværksætteren og hans virksomhed, og efter hans præsentation startede en vild budkrig mellem tre af løverne.

Jesper Buch åbnede ballet med et bud på 600.000 kroner for 25 procent af virksomheden, men hurtigt stod det klart, at det slet ikke var nok.

Jan Lehrmann hævede buddet til 1 mio. kroner for samme procentdel, og den var Christian Arnstedt med på. Jesper Buch hævede sit bud yderligere og stod klar med 1,25 mio. kroner for 25 procent - et tilbud, som de to andre matchede.

Albert Iversen havde dog is i maven og kastede sig ud i forhandlinger, der hurtigt fik Jesper Buch til at trække sig. I sidste ende fik han en investering fra Christian Arnstedt og Jan Lehrmann, der begge betalte 750.000 kroner for 10 procent af RaskRask.

Det kom bag på RaskRask-stifteren, at forhandlingerne blev så hårde. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det var meget intenst at blive udsat for de forhandlinger. Jeg havde gjort mig tanker inden, omkring hvor vi gerne ville lande, og det hjalp mig, selvom jeg var presset derinde. Men det handlede bare om, at jeg forsøgte at presse dem min vej, og de forsøgte at presse mig den anden vej, men det var virkelig intenst - især da de gik i clinch med hinanden, siger han og fortsætter:

- Jeg var lidt overrasket over, at der kom den budkrig, men det var fedt, at mange af løverne var interesserede - og det var endnu federe, at vi fik to med, så vi fik vendt den krig til noget godt.

Albert Iversen virkede kølig, da han stod over for løverne, og hurtigt gjorde han det klart, at både buddet på 600.000 kroner og 1 mio. kroner ganske enkelt var for lavt for ham. Og det var ikke spil for galleriet, slår han fast.

- Lige der følte jeg mig rimelig sikker, for det var simpelthen langt fra det tal, som vi havde tænkt. Det var vigtigt for mig at få kommunikeret fra start, at her havde vi en klar grænse, og vi var klar til at gå, hvis vi ikke endte på et tal, der gav mening for os.

- Det var også vigtigt for mig at gøre klart, at jeg ikke bare var et helt bange, lille lam i 'Løvens hule', men at jeg gerne ville forhandle lidt igen, siger han.

Albert Iversen forlod 'Løvens hule' med en stor investering og to løver. Foto: Carsten Andersen/DR

Millionrabat

Albert Iversen bad om 600.000 kroner for fem procent af virksomheden og værdisatte dermed RaskRask til 12 mio. kroner.

Han var nervøs for, om den høje værdiansættelse ville få løverne til at trække sig fra en eventuel handel.

- Ja, det var jeg selvfølgelig, og jeg var også klart over, at det var noget, de ville gå os på klingen med. Men jeg var også klar til at tage de forhandlinger med dem, hvis det skulle være, for jeg mente, at vi kom med et skarpt produkt og havde bevist os på markedet, og jeg vidste, at det var noget af det, som løverne ville kigge på, siger Albert Iversen.

Den endelige handel endte med en værdiansættelse af RaskRask på 7,5 mio. kroner, og Albert Iversen gav dermed en rabat på 4,5 mio. kroner i forhold til det første bud, han gav løverne. Men det tager han ikke tungt.

- Det har jeg det egentlig okay med, for det var en del af strategien, at vi kom ind med en høj værdiansættelse, og så kunne vi mødes på midten med løverne, siger han og fortæller, at de dog gav mere rabat, end de havde forventet:

- Vi gik længere ned, end vi havde håbet på og egentlig også regnet med, men det var simpelthen, fordi vi kunne få de to løver, som vi allerhelst ville have. Det valgte vi at sige okay til.

Blæst bagover af stor succes

Umiddelbart efter besøget hos løverne kunne tv-seerne møde en meget glad Albert Iversen, der jublede over handlen. Og glæden er ikke blevet mindre siden.

- Jeg er stadig meget glad for handlen, og det er ikke mindst på grund af det samarbejde, der efterfølgende har været med Jan og Christian. De har virkelig vist deres værd. De er nogle skarpe gutter, og de har hjulpet os rigtig meget, siger han.

- Det er et sejt team, vi har fået bag os, og det er i sidste ende mere værd end pengene.

Siden optagelserne har RaskRask brugt masser af kræfter på at skabe en ny hjemmeside og et nyt bookingsystem, mens de også har fået en masse nye massører og folk ind, så de er klar til den stigende eksponering, der formentlig kommer efter deltagelsen i 'Løvens hule'.

