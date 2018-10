'Vild med dans' afviser Kim Larsen: Vi fejrer fødselsdag

Kanalen har i ugevis planlagt at holde en 80'er-fest til 'Vild med dans' og kunne ikke nå at lave om i programmet

Forsider er blevet ryddet, gader lukket af til mindemarcher, og DR har stablet en storslået mindekoncert på benene i løbet af no time.

Efter Kim Larsen sov stille ind søndag morgen i sidste uge, har den 72-årige spillemand efterladt et tomrum, som alt fra politikere til musikere til hr. og fru Jensen stopper til med store hyldester.

Det voldsomt populære program 'Vild med dans', der så sent som sidste fredag brugte et af Kim Larsens mange, mange numre til en dans, finder dog ikke plads i aftenens program til at mindes Larsen.

Kan ikke sadle om

I anledningen af TV2's egen fejring af kanalens 30-års fødselsdag har man i ugevis planlagt, at 'Vild med dans' i denne uge skulle dedikeres til fødselsdagen med et nostalgisk 80'er-tema.

- Vi fejrer vores fødselsdag med en fantastisk 80'er-fest.

- Der er har været forberedelser i ugevis, og vi kan ikke nå at sadle om, siger Thomas Strøbech, der er redaktør på 'Vild med dans'.

80'er hit og palietter

Således udgør gamle hit som 'Den jeg elsker', 'Two Hearts' og 'Man in the Mirror' lydtapetet i aftenens program, ligesom kvindernes kjoler og mændenes gevandter er i pangfarver og beklædt med skinnende palietter.

