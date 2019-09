'Vild med dans': Afviser romance

Selvom de begge er singler, så er forholdet mellem bordtennisspiller Michael Maze og danser Mie Moltke rent platonisk og venskabeligt.

Det til trods for at de for tiden bruger stort set alle deres vågne timer sammen i forbindelse med træningen til 'Vild med dans', hvor de også til tider kommer rigtig tæt på hinanden.

- Du fisker. Vi hygger os, og det er klart, at som ugerne går, lærer vi hinanden bedre at kende. Jeg havde lige et lille 'melt down' tidligere, og så havde vi vores første lille skænderi, men vi bruger jo rigtig meget tid sammen, sagde Michael Maze henvendt til Ekstra Bladets journalist med et grin fredag aften efter afgørelsen i 'Vild med dans'.

- Ja, det var totalt ægtemand, men vi er gode til at blive glade igen, lød det videre fra Mie Moltke.

- Og det er ligesom det, forsikrede Michael Maze med et smil, inden parret vendte sig om og forlod interviewet.

Michael Maze og Mie Moltke har indtil videre klaret sig igennem de første tre programmer af 'Villd med dans'. Foto: Mogens Flindt

Selvom Michael Maze og Mie Moltke ikke var ovenud begejstrede for at tale om deres forhold fredag aften, har de dog flere gange måttet forholde sig til, at der i krogene bliver talt om, hvorvidt de kunne blive et par på sigt.

- Der er ikke noget at sige til det. Man kan gå tilbage i historien, hvor folk er blevet kærester, men der er også opstået mange venskaber, har Michael Maze tidligere fortalt til Ekstra Bladet i forbindelse med et presemøde.

- Jeg er danselærer, og lige nu er jeg fokuset på at gøre Michael god, lød det videre fra Mie Moltke.

Har før scoret partner

I 2007 mødte Mie Moltke skuespiller Lai Yde i forbindelse med 'Vild med dans', hvor de dannede par. De faldt hurtigt for hinanden, og året efter blev de gift. I 2015 valgte de dog at gå hver til sit igen, efter de sammen havde fået sønnen Milo.

Selvom Mie Moltke tidligere har fundet kærligheden i 'Vild med dans', er hun ikke sikker på, at det kan ske igen.

- Ja, jeg scorede min eksmand, men det er mange år siden. Nu er det min 14. sæson, og jeg har kun været gift med en, fortalte Mie Moltke til Ekstra Bladet, mens Michael Maze tilføjede:

- Jeg ved godt, at I fisker efter, om det bliver intimt, men når du får at vide, at din hæl eller tå peger forkert hundrede gange på en time, så er det ikke noget, man skænker en tanke.

Du kan se, hvordan det går Michael Maze og Mie Moltke videre i 'Vild med dans' fredag kl. 20 på TV2 og TV2 Play.