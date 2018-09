'Vild med dans'-deltager brød sammen under træning

Sambaen fik den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen til at græde tårer i desperation inden fredagens program

Rolf Sørensen har klatret op ad stejle bjerge, der synes at fortsætte mod himlen i al evighed.

Alligevel er det 'Vild med dans', der er ved at punktere den tidligere cykelrytters momentum.

Under træningen til ugens hoftesvingende samba steg desperationen over ikke at kunne lære dansen den 53-årige kommentator til hovedet.

- Der var virkelig krise, siger Rolf Sørensens dansepartner, Karina Frimodt.

Dybt frustreret

Rolf Sørensen nåede under ugens træning bristepunktet og måtte haste på toilettet for at få afløb.

- Det var desperationstårer, for jeg kunne fandeme ikke finde ud af det de første par dage, forklarer han.

Det var dog ikke noget, han syntes, Karina Frimodt skulle vide noget om.

- Det siger jeg sgu da ikke til hende, siger han og griner.

Frimodt bemærkede dog, at noget var los.

- Du sagde godt nok: 'Jeg er lige ved at græde', forklarer hun.

Sammen med sportskollegaen Lars Christiansen har han i programmets hidtidige fire programmer modtaget de absolut ringeste karakterer.

Igen fredag lå duoen i bunden. Dansen blev ikke vel modtaget hos dommerpanelet, der kvitterede med aftens laveste karakter, 10.

Både Rolf Sørensen og Lars Christiansen blev reddet af deres fans foran tv-skærmene rundt omkring i landet, mens bagekonen Rosa Kildahl måtte vinke farvel til programmet.

Måske en fejl

Sørensen fortæller, at han valgte at få dansen på afstand lørdag og søndag i sidste uge. Nu overvejer han, om det var en fejl.

- Det var måske en for stor mundfuld at træde væk fra det hele. Jeg var på hjemmebane på cyklen, men tankerne var alligevel på dansen, forklarer han.

Nydanseren beskriver denne fjerde uge som den absolut mest krævende, og først sent i forløbet begyndte han og Karina Frimodt at danse til musik

- Musikken sætter hun jo på, når hun kan mærke, at vi kan dansen, men der kom ikke noget musik på, siger Sørensen med et suk.

