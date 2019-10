'Vild med dans'-deltager i vildt vægttab

Det væltede ind med roser til sangerinden Coco O. og hendes partner Michael Kjeldgaard, da de fredag aften indtog 'Vild med dans'-scenen i en cha cha cha. Dommerne elskede, hvad de så, og kvitterede med aftenens højeste point - hele 28 af slagsen.

Under parrets dans var Coco O. iført en tætsiddende, lilla dragt med frynser, der høstede flere komplimenter. Og netop det valg var langt fra tilfældigt.

Fredag var der nemlig girlpower-tema i 'Vild med dans', og med dragten havde Coco O. også et særligt budskab.

Der er sket meget med Coco O. de sidste år. Foto: Mogens Flindt

Rørt: - Alt gik bare galt

For bare et par år siden fyldte Coco O. nemlig en del mere i landskabet, og der måtte hun lægge øre til lidt af hvert.

- Jeg blev mødt på en bestemt måde. Jeg følte ikke, at jeg blev set som en sexet kvinde, fordi jeg var tyk. Det tror jeg, at mange andre tykke kvinder kan sætte sig ind i, siger Coco O. til Ekstra Bladet, da vi møder hende umiddelbart efter fredagens show.

- Jeg tror bare, at jeg ville ønske, at der var flere, man kunne spejle sig i, da man var yngre, og se, at man også kan være glad og tyk. Man kan godt elske sin krop og være tyk, og man kan også godt være selvsikker og tyk, understreger hun.

Coco O. er især kendt fra duoen Quadron. Foto: Mogens Flindt

Særligt budskab

Ifølge Coco O. er vi i dag blevet alt for fokuserede på at se ud på en bestemt måde, og fredag iførte hun sig den lilla dragt med det formål at vise, at alle kvindekroppe er skønne - uanset form og størrelse.

- Det er som om, at vi er ensporede i, at man skal være slank for at være glad, og det er ligesom det, der er målet i sig selv, siger hun og fortsætter:

- Mit vægttab er heldigvis bare sket naturligt, så det er jo rigtig dejligt at mærke, at man er sund og stærk og sådan noget, men jeg synes også, der er noget galt i vores måde at se kvindekroppen på, og folk synes ikke, de kan italesætte det.

Coco O. for nogle år siden, hvor hun havde mere sul på kroppen. Foto: Mogens Flindt

Der er sket lidt de seneste år. Foto: Daniel Hjorth

Ifølge Coco O. har hun især selv kunnet mærke, at folk så anderledes på hende, da hun var mere rund, når hun spillede koncerter. Hun har tabt sig omkring 20 kilo inden for de sidste år.

- Jeg har tit fået kommentarer i anmeldelser af mine koncerter om mine former. Det er rimelig irrelevant, selvom folk mener det godt, siger hun og fortsætter:

- Lad os se nogle flere forskellige kropsformer og være glade og selvsikre. Jeg synes også ofte, der er mange kvinder, der bliver 'bodyshamet', hvis de viser deres kroppe, og det, synes jeg, er trist. Jeg tror, det bliver bedre nu, fordi der kommer mere fokus på det.

Færdig i 'Vild med dans'

Imens 'Vild med dans' har stået på, har selv Coco O. tabt sig yderligere seks kilo. En udvikling, hun byder velkommen.

- Det er da dejligt, at jeg er blevet mere sund og stærk, men det er vigtigt at sprede budskabet om, at man er god nok, uanset hvordan man ser ud.

Hvordan det går Coco O. og Morten Kjeldgaard videre i konkurrencen kan du se på fredag kl. 20.00 på TV2.