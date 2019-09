'Vild med dans'-deltager jubler: - Jeg skal være far

Fredag fyrede skuespilleren Jakob Fauerby den af på dansegulvet i 'Vild med dans' sammen med sin dansepartner, Silas Holst.

Han havde ifølge dommerne lært de svære cha cha cha-trin så godt, at han scorede aftenens højeste antal point.

Inden længe kaster han sig ud i endnu en ny disciplin - bleskift.

Den 42-årige skuespiller skal nemlig om bare fire uger være far. Det skriver Billed Bladet.

Her er de fem vildeste øjeblikke fra 'Vild med Dans'.

Se også: Nu går livslang drøm i opfyldelse

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Jakob Fauerby, at han i løbet af efteråret kan kalde sig far.

- Ja, jeg skal være far for første og nok også sidste gang. Jeg er jo 42 år, siger han.

Det er en lille pige, Jakob Fauerby og hans mand, Anders, venter.

- Vi er meget glade. Det er noget, vi gerne har villet i mange år, siger 'Vild med dans'-deltageren, der for kort tid siden kunne fejre fem års bryllupsdag med sin mand.

Jakob Fauerby på gulven i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Det er en veninde til parret, der bærer den lille pige, og de skal være fælles om at opfostre hende.

- Helt hvordan det bliver, ved vi ikke endnu. Vi har faktisk aftalt ikke at lave for mange aftaler. Vi er nødt til at se på det lille menneske, der kommer til verden og gøre tingene på hendes præmisser. Men vi drømmer da om, at vi på et tidspunkt kan få en syv-syv-ordning til at fungere, siger han.

Se også: Chok i 'Vild med dans': TV2 med stor ændring

Rebecca Sølvsteen, som den vordende mor hedder, har i forvejen en lille dreng.

- Hun er vel det, man kan kalde selvvalgt familie. Vi holder jul sammen og sådan noget, fortæller han.

Jakob Fauerby håber, at han stadig er med i 'Vild med dans', når hans datter kommer til verden. Derfor er det planlagt sådan, at Anders Fauerby tager barsel først.

- Jeg satser først på barsel i december. Ryger jeg ud af 'Vild med dans' før, får jeg bare ekstra lang barsel, siger nydanseren.

Jakob Fauerby kan ses på dansegulvet igen på fredag. Det er på TV2 klokken 20.