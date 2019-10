'Vild med dans'-favoritter misser vigtig prøve

Når der fredag er generalprøve forud for sjette program af 'Vild med dans', bliver det uden favoritterne Jakob Fauerby og Silas Holst.

Det skyldes, at Jakob Fauerby er på hospitalet med sin veninde, som venter hans barn.

Det oplyser TV2's kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

'Jakob Faurby er ikke med i dagens generalprøve, da han p.t. er på hospital med gravid veninde. Jakob er der i aften og skal nok stille op til en kort kommentar', skriver de i en mail.

TV2 kan dog endnu ikke oplyse, hvorvidt veninden, der hedder Rebecca Sølvsteen, er gået i fødsel eller allerede har født.

- Vi er meget glade. Det er noget, vi gerne har villet i mange år, siger 'Vild med dans'-deltageren, der for kort tid siden kunne fejre fem års bryllupsdag med sin mand.

Jakob Fauerby og Silas Holst er af bookmakerne blevet udråbt som en af de helt store favoritter til at tage sejren i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Regnbuefamilie

42-årige Jakob Fauerby har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at han glæder sig enormt meget til snart at blive far til en lille pige.

Rebecca Sølvsteen bærer den lille pige, og hun, Jakob Fauerby og hans mand, Anders, skal være fælles om at opfostre hende.

- Helt hvordan det bliver, ved vi ikke endnu. Vi har faktisk aftalt ikke at lave for mange aftaler. Vi er nødt til at se på det lille menneske, der kommer til verden, og gøre tingene på hendes præmisser. Men vi drømmer da om, at vi på et tidspunkt kan få en syv-syv-ordning til at fungere, har han tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Rebecca Sølvsteen har i forvejen en lille dreng.

- Hun er vel det, man kan kalde selvvalgt familie. Vi holder jul sammen og sådan noget, fortalte han videre.

Jakob Fauerby håber, at han stadig er med i 'Vild med dans', når hans datter kommer til verden. Derfor er det planlagt sådan, at Anders Fauerby tager barsel i december.

- Jeg satser først på barsel i december. Ryger jeg ud af 'Vild med dans' før, får jeg bare ekstra lang barsel, lød det tidligere fra nydanseren.

