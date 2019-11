'Vild med dans'-favoritter: - Vi ER maskuline

Jakob Fauerby og Silas Holst er glade for, at de lever i et land, hvor de kan få lov til at danse sammen, som de gør.

Det var de meget enige om, da Ekstra Bladet hurtigt fik snakket med de to herrer, der er bookmakernes primære favorit til at vinde showet.

Og ved fredagens show, der blandt andet bød på en temperamentsfuld pasodoble, blev parret endnu engang bekræftet i, at de er maskuline - dog på deres helt egen måde:

- Det er ret vildt med pasodoblen, for den åbnede op for nogle følelser, som jeg hidtil har prøvet at holde lidt nede. Det er en maskulin dans,og det fik mig til at tage stilling til min egen maskulinitet, siger Jakob Fauerby.

Se også: Udsat for modbydeligheder: 'Fuck af, danse-bøssesvin'

- Vi er bare maskuline på vores egen måde. Jeg har lært enormt meget af Jakob under træningen op til pasodoblen. Han fik ligesom lagt ord på, hvorfor det er svært, at mænd som os måske ikke passer i den der hårde beskrivelse af, hvad der er maskulint. Men der er ingen tvivl om, at det er vi, siger Silas Holst.

Jakob Fauerby og Silas Holst har i denne 'Vild med dans'-sæson skrevet historie, da de som det første par af samme køn danser sammen.