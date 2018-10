'Vild med dans' gulddreng: Her er hemmeligheden

For tredje fredag i træk har Simon Stenspil imponeret dommerpanelet i 'Vild med dans' i sådan grad, at kvartetten har belønnet ham med aftenens højeste karakter.

Det skyldes dog hverken, at han som skuespiller er en vant showman, at han har vundet DM i dans, eller at han kan danse standarddans, breakdance, hip-hop og rock'n'roll i sådan grad, at han nævner det på sit skuespiller-CV.

Se også: Så gik den ikke længere: Ude af 'Vild med dans'

Den 35-årige skuespiller bedyrer derimod med et smil på læben, at hemmeligheden bag succes er noget langt mere overfladisk.

- I dag tror jeg, at det var håret, der gjorde det for mig, lyder forklaringen fra Stenspil.

Knokler på

I anledningen af aftenens 80'er-tema havde Simon Stenspils garn været en tur igennem krøllejernet, der fik ham til at se ud som en ung Thomas Helmig i sine velmagtsdage.

Således var hårpragten ikke til at tage fejl af, men han har dog også et andet, mere seriøst, ræssonnemt.

Se også: 'Vild med dans' afviser Kim Larsen: Vi fejrer fødselsdag

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi øver os, og vi knokler på. Der bliver ikke spildt tid. Jeg har stået i badet og øvet mig på mine arme.

- Der er meget teknisk, og det bliver man nødt til at træne, siger han.

Som en svamp

Simon Stenspils dansepartner, Asta Björk, er i særdeleshed kyndig udi dansen og har mange gange skullet lære fra sig.

Hun er imponeret over Simon Stenspils evne til hurtigt at lære dansen uge efter uge.

Knivskarp 'Vild med dans'-babe: Vælter sig i kalorier

- Han er som en svamp. Han tager alt ind, jeg fortæller ham, selvom han siger, at han ikke har forstået det, kan jeg se, at han har, siger Asta Björk.

Se klippet øverst i artiklen, hvor Simon Stenspil sætter ord på den heftige kritik fra pressen

Se klippet nedenunder, hvor Simon ærgrer sig over, at han ikke har smidt penge på sig selv som vinder