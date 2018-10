'Vild med dans' ramt af svindelsag

Fyns Politi sigter revisor for at udnytte forretningshemmeligheder om 'Vild med dans'

En revisor i Odense havde ifølge politiet særligt gode chancer for at vinde, når han oddsede på, hvem der skulle i omdans eller helt forlade TV2's underholdningsprogram 'Vild med dans'.

Manden er nemlig ansat i et revisionsfirma hyret af TV2 til at holde styr på seernes sms-stemmer, og Fyns Politi mistænker manden for at have udnyttet sin insider-viden til selv at spille på udfaldet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har sigtet en mand bosiddende i Odense for overtrædelse af loven om forretningshemmeligheder. Han har (ifølge sigtelsen, red.) udnyttet sin stilling i et revisionsfirma, der arbejder for TV2 og 'Vild med dans' til at oddse på 'Vild med dans' hos Danske Spil, siger vicepolitiinspektør Kirsten Vesterby Fischer fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Vicepolitiinspektøren understreger, at den sigtede ikke er mistænkt for at påvirke selve afstemningsresultatet.

Strafferammen for den form for svindel er op til halvandet års fængsel.

Danske Spil anmeldte den pågældende revisor i onsdags, hvor han blev sigtet. I den forbindelse ransagede politiet mandens arbejdsplads og bopæl.

- Vi holder altid øje med mistænkelig spiladfærd, siger pressechef hos Danske Spil Marie Grabow, som ikke ønsker at kommentere den konkrete sag yderligere.

Om mistænkelig spilleradfærd siger Marie Grabow, at det kan være spillere, der spiller på en usædvanlig måde. At man spiller på noget, andre ikke spiller på, at man spiller på et bestemt tidspunkt i forhold til en begivenhed, eller at man i det hele taget har nogle usædvanlige spilmønstre.

Hver fredag kan seerne stemme på det bedste par i 'Vild med dans'. Her ses programmets værter, Christiane Schaumburg-Müller og Sarah Grünewald. Foto: Mogens Flindt

Fyrer revisionsfirma

Hos TV2 har svindelsagen udløst en fyreseddel på gråt papir til revisionsfirmaet, som man ellers havde arbejdet sammen med i en lang årrække. Det oplyser redaktør på 'Vild med dans', Thomas Strøbech, til Ekstra Bladet.

- På TV2 er vi meget chokerede, og vi vil heller ikke arbejde sammen med det pågældende firma længere. Vi må finde et nyt firma til de kommende afsnit af 'Vild med dans', slår han fast.

Han understreger dog, at der ikke er noget galt med selve afstemningssystemet, men at en person har udnyttet sin fortrolige viden.

- Så seerne kan føle sig helt sikre, når de stemmer i 'Vild med dans'?

- Folk kan føle sig fuldstændig sikre. En revisor kan ikke påvirke eller ændre i tallene. Han er ansat til at holde øje med os og for at monitorere, at de tal, vi omregner til point svarer nøjagtigt til de afsendte sms-stemmer.

