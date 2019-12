'Vild med dans'-stjerne afslører nyt projekt

Frederik Nonnemann har kastet sig over noget helt andet end dans

Årets omgang af 'Vild med dans' er netop overstået, hvilket betyder, at danseren Frederik Nonnemann var på på gulvet for allersidste gang med dansepartneren Birgit Aaby. Han beretter nu overfor Ekstra Bladet, at den nyvundne fritid skal bruges udenfor træningslokalet.

Frederik Nonnemann og Birgit Aaby var dansepartnere under 2019-udgaven af 'Vild med dans' og er nu blevet tætte venner. Foto: Mogens Flindt.

- Jeg er ved at lave en podcast sammen med en god ven, Kasper Kirkegaard, som er radiovært. Vi udforsker folks oplevelser med det overnaturlige. Det er ret spændende. Kasper tror slet ikke på det, og jeg har haft en oplevelse, da jeg var 17 år, som var helt uforklarlig, fortæller Frederik og uddyber:

- Det var med et spøgelse, tror jeg. Det var i hvert fald et pendul, der begyndte at svinge helt vildt, og det var mig, der holdt det, og det kunne jeg ikke forklare.

- Det viser sig, at der er en masse mennesker, som har oplevet alt muligt mærkeligt, og de historier vil vi gerne fortælle. For der er i hvert fald noget derude, jeg ikke kan forklare, og nu dykker vi så dybere ned, siger han.

- Vi får en masse gæster, og man kan lytte med inden længe.

