'Vild med dans'-stjerne: Derfor sagde jeg ja

Mandag kom det frem, at Mads Vad om få uger vender tilbage i det populære danseprogram. Nu fortæller han hvorfor

Om få uger kan 'Vild med dans'-fans igen se Mads Vad svinge hofterne på dansegulvet. Det sker i forbindelse med 'Knæk Cancer'-ugen. En deltagelse der betyder meget for den professionelle danser.

- Hvis jeg kan være med til at samle penge ind, så vi en dag kommer tættere på at knække koden til cancer helt, så er jeg stolt, siger han til Ekstra Bladet.

Kæmpe kiks: Nægter at tale

Det skulle da heller ikke meget overtalelse til, før danseren var klar til at hoppe i danseskoene.

- Da jeg blev spurgt, om jeg kunne overtales til at være med i 'Knæk Cancer' så talte jeg med min hustru Nana om det. Vi talte i ét sekund, og så var hun sådan 'selvfølgelig skal du sige ja til det'!.



Mads Vad dansede i 2016 med skuespilleren Mille Dinesen. Foto: FLINDT MOGENS

Der er ingen tvivl om, at det betyder meget for den lyshårede danser, at han netop kan vende tilbage i den uge.

- Som så mange andre danskere, så har jeg haft kræft tæt ind på livet, fortæller han og fortsætter:

- Når vi ved, at kræft rammer hver tredje af os, så kan jeg sidde herhjemme i stuen, kigge på mig selv, Nana og lille Xander, og så vide, at statistisk set, så er der en af os, der får kræft i løbet af vores liv. Og det sætter virkelig tingene i perspektiv.

Ingen guldkalv: 'Vild med dans'-stjerne ramt af underskud

Ny partner

Når 'Vild med dans' knækker cancer, skal danserne traditionen tro danse med en helt almindelig dansker, der har haft kræft. Det betyder, at Vad allerede er godt i gang i træningslokalet med sin nye partner. Et møde, der bringer glæde i den høje dansers stemme.

- Jeg vidste ikke, hvem jeg skulle danse med, da jeg sagde ja. Men ind af døren kom der en fantastisk, sød, smilende og dejlig, voksen pige.

Mødet mellem de to, var ikke kun en overraskelse for den erfarne danser.

- Hun starter med at sige 'Jamen Mads, det havde jeg jo ikke drømt om. Jeg troede jo, du var på barsel', fortæller Mads Vad.

Se også: Nu gør han comeback

Selvom de to er samlet for at samle penge ind til 'Knæk Cancer', er det ikke kræften der fylder mest mellem dem.

- Vi har snakket meget lidt kræft og rigtig meget dans. Det har været rigtig befriende.

Hvad de to skal danse, kan de dog ikke løfte sløret for endnu.