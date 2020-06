'Vild med dans'-stjerne fortæller om HIV-diagnose

Tobias Karlsson fortæller om livet som HIV-smittet for være et forbillede for andre

For blot et år siden fortalte 'Vild med dans'-stjerne Tobias Karlsson, at han var smittet med HIV, og nu har den svenske danser valgt at åbne op om sit liv med sygdommen.

Det sker i et interview med det svenske medie Hänt.

Her fortæller han, at den første tid, efter diagnosen blev stillet, var fuld af angst, men at han i dag har det godt. Han spiser en pille om dagen, og så går alt som det skal.

For ham er det vigtigt at være åben og fortælle om sygdommen, så han kan være en rollemodel for andre.

- Jeg vil gerne vise, at det her også er et liv, for det har ikke ændret mit liv hverken positivt eller negativt, fysisk eller mentalt. Det var selvfølgelig svært at få beskeden, men på en måde har den faktisk kun styrket mig. En hindring på vejen, som jeg kom over og blev stærkere af, siger han til mediet.

I 'Vild med dans' på TV2 i 2008 blev det til en andenplads til Tina Lund og Tobias Karlsson. Foto: Jan Unger

Se også: Trækker stikket: - Det gør ondt

Verden gik i stå

Det var tilbage i 2016, at Tobias Karlsson, der er homoseksuel, fandt ud af, at han er HIV-positiv. Inden da havde han i en længere periode følt sig skidt tilpas, og derfor besluttede han sig for at gå til lægen for at få det tjekket.

- Jeg gik til sygeplejersken og tog sådan en 20-minutters test. Og da resultatet kom, siger hun pludselig: 'Det ser ikke godt ud.' Hun havde arbejdet der i mange år og havde aldrig fået et positivt resultat. Og den her test er jo 99 procent sikker. Lige dér gik min verden i stå, fortalte han i et interview i efteråret.

Se også: 'Vild med dans'-stjerne afslører: Jeg har HIV

Da diagnosen var stillet, var Tobias Karlsson i begyndelsen bekymret for, hvordan hans omgangskreds ville reagere, fortæller han til Hänt. Men heldigvis tog de positivt imod nyheden.

- Jeg er lige blevet 43, og jeg har aldrig nogensinde blevet fejret så godt og har aldrig følt mig så elsket, som jeg gør lige nu. Jeg havde de mest magiske mennesker omkring mig lige nu, både familie og venner. Jeg er så taknemmelig og føler mig så privilegeret. Jeg vil bare dele det med resten af ​​verden, siger han.

Tobias Karlsson har medvirket flere gange i den danske udgave af det populære danseprogram på TV2, hvor han blandt andre har danset med Hella Joof, Tina Lund og Zindy Laursen.