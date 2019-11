'Vild med dans'-stjerne: - Min far er maniodepressiv

- Jeg har aldrig haft noget imod at være sårbar, siger Christopher Læssø, der fredag aften fortalte om sit forhold til sin syge far

Det var en tydeligt rørt og bevæget Christopher Læssø, der fredag aften nærmeste dansede sin sjæl ud i 'Vild med dans'.

Sammen med sin dansepartner, Karina Frimodt, var han på gulvet i ønskedans, og parret havde valgt, at det skulle være en moderne dans.

Til den rørende koreografi knyttede sig en særlig historie, og det var den, der ramte både den 34-årige skuespiller og formentlig alle, der så på.

Christopher Læssø alene på dansegulvet. Foto: Ritzau Scanpix

- Min far er maniodepressiv, og jeg mødte ham første gang, da jeg var 17. Han blev smidt ud af Danmark i 1986, fortalte skuespilleren, der selv er født i 1985.

Nu 34-årige Christopher Læssø har brugt en stor del af sin barndom og ungdom på at spekulere over, hvordan hans far var og havde det.

- Jeg mødte ham så, og han er et skønt menneske. Han var der bare ikke, sagde Læssø, hvis far i dag bor i Senegal.

Far og søn har nu kontakt med hinanden, og Christopher Læssø fortæller, at han aldrig har forsøgt at skjule sandheden om sin far. Der er bare ikke blevet spurgt til ham og hans situation.

Christopher og Karina i deres moderne dans. Foto: Ritzau Scanpix

Den dansende skuespiller mener, at et underholdningsprogram som 'Vild med dans' sagtens kan bruges til at åbne op for alvorligere og dybere enmer.

- Jeg vil hellere bringe mig på banen end at stå og holde ting tilbage, for jeg er den, jeg er, siger han og fortsætter:

- Det er super sårbart, men jeg har aldrig haft noget imod at være sårbar.

Der er tre programmer tilbage af denne sæsons 'Vild med dans'. Christopher og Karina er klar til at kæmpe for en plads i semifinalen, når de går på gulvet på fredag.