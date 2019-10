Vild nøgen-invitation: Her er sandheden

'Lørdag den 27. december 2019 klokken 21 åbner Danske Guldkroen dørene for en helt ny type aktivitet: Nøgenspisning. Der er ikke noget missionerende i denne event, ingen kamp mod kropsforskrækkelse og ingen fokus på blufærdighed – kun en anderledes og sjov oplevelse. Det foregår på Guldkroen. Og menuen i denne aften lyder således: STEGT FLÆSK - ØL & SNAPS AD LIBITUM'



Sådan stod der i det opslag flæskekonge og 'Vild med dans'-deltager Umut Sakarya tidligere på ugen slog op på sin restaurants Facebook-siden.

Prisen for at deltage i nøgenspisningen på Guldkroen lyder på 500 kroner, og interessen for arrangementet har på Facebook-siden være temmelig stor, kan man vist godt sige.

Veteran ude: Her slutter ballet

Med Umut Sakarya ved man aldrig rigtigt. Men til Ekstra Bladet fortæller spasmageren, at det er en god gang gas,

- Det er bare for sjov. Det er et event, vi har lavet for sjov, fordi det er pissegrineren. Jeg så et sted, at der var et bowlingcenter, der havde nøgenbowling. Det var så ægte! Så tænkte jeg, hvorfor ikke nøgen flæskespisning, griner han.

Men Umut Sakarya åbner alligevel op for mulighed for lidt utraditionel og bar spisning på kroen. .

- Torsdag skrev Denice Klarskov (pornoskuespiller, red) og hendes piger, at de var klar til at komme ind og være topløse og spise stege flæsk. Så der er en mulighed for, at vi åbner lidt op for det, siger Umut Sakarya.

- Hvis det bliver en realitet, holder du dig så køkkenet eller spiser du selv med?

- Hvis jeg laver det, er jeg selvfølgelig selv med. Man kan ikke være krofatter og så ikke være nøgen, hvis alle gæsterne er det. Til gengæld lover jeg, at jeg har tøj på, når gæsterne har tøj på. Jeg tager det af, når de gør.

- Og vi taler helt nøgen?

- Ja ja!

Det så du ikke på tv: Afslører sød hemmelighed

Umut Sakaryas dansepartner, Jenna Bagge, skal dog ikke nyde noget.

- Jeg kan da ikke sidde og spise, hvis vi er nøgne!, udbryder hun

- Nej...lige med sådan noget er det som om, det er Jenna, der kommer fra Tyrkiet, og mig der kommer fra Danmark, griner Umut Sakarya.