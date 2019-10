Vild sex i villaen: Det lyder som en bjørn

Flere af villaens beboere er overraskede over, hvordan én af de andre deltagere lyder under sex

Man kommer tæt på de andre deltagere i 'Ex on the Beach'. Rigtig tæt.

De fleste af villaens beboere har efterhånden ligget vågne til lyden af Mark Bøgelund og Naja Hansens lagengymnastik. Og i aften er det Tessie Skovly og Daniel Andersen, der har fået front row-billetter til nattens show.

- Jeg tror, vi har en bjørn på rov i den anden seng. Der er godt nok mange 'pruste'-lyde, fortæller Tessie Skovly.

Se også: Dumpet på landsdækkende tv

Mark Bøgelunds lyde gør det svært for værelsets øvrige overnattende at holde masken.

- Når Mark har sex, så lyder han lidt som en bjørn, lyder det fra Naja Hansen, der er medskyldig i nattens strabadser.

Mark Bøgelund er efterhånden ligeglad med, hvem der hører ham have sex. Foto: ANTHON UNGER

Hovedpersonen selv har dog ingen grubler over de øvrige deltageres indblik i hans sexliv. Han er efterhånden vant til det.

- Det rager mig, at Daniel og Tessie ligger ovre i sengen. Jeg har kun knaldet i villaen, mens der har ligget folk i samme rum. Frederik, Casper, Sidsel, og nu også Tessie og Daniel, siger Amager-drengen og slår fast:

- Nu boller jeg, hvor fanden jeg har lyst.

Se (og hør), hvordan Mark Bøgelund underholder resten af værelsets overnattende i videoen over artiklen.

Se også: Nu stikker det HELT af i knaldeprogrammet

Dansk reality har allerede haft Ulven Peter og Ræven Kasper. Mark Bøgelund kan meget vel blive kendt som Bjørnen Mark. Over for Ekstra Bladet forklarer han dog, at de mildest talt mærkværdige brummelyde var påtagede.

- Jeg bliver bare grebet af stemningen, da jeg ligger der med Naja, og så bliver der bare most. Jeg bliver grebet af stemningen, fordi Daniel ligger ved siden af med Tessie, for jeg har hele tiden gået og brummet til Naja, hver eneste gang hun var i nærheden, siger Mark Bøgelund og tilføjer med et grin.

- Så imens jeg boller Naja, ville jeg fyre de der lyde af som en rigtig bjørn. Det var fucking sjovt. Alle syntes, det var grineren til morgenmaden dagen efter.

- Så det er ikke sådan, du normalt lyder, når du knalder?

- Joarh altså, engang imellem når stemningen er der. Men inde i 'Ex' var det bare, fordi jeg syntes, det var fucking grineren med tanke på hele optakten til det. Nu skulle den bare have.

Se også: 152 centimeter høj brystbombe: - Gud har været god ved mig

- Hvordan tog Naja det?

- Hun syntes, det var sjovt. Hun kunne ikke helt tage det seriøst, at vi lå og bollede, imens jeg sagde de der lyde, og hun begyndte også at grine. Det er lidt dumt, ik, men skide værd med det. Det var fucking sjovt, siger Mark Bøgelund, der også hæfter sig ved, at han på den måde fik givet lidt igen til Sidsel Borg, der indtil nu har holdt deltagerne vågne med sin højlydte stønnen.

'Ex on the Beach' vises på Kanal 4 fra søndag til tirsdag og på streamingtjenesten Dplay.