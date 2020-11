Vild snavefest i knaldeprogrammet

Omsider kommer der gang i den i 'Ex on the Beach'. Se klippet fra søndagens afsnit her

'Ex on the Beach' er kendt for vilde fester og deltagernes lemfældige omgang med sexpartnere.

Men årets længe ventede All Star-udgave har skuffet lidt på den front. Der er blevet kysset lidt i hjørnerne, mens sex har været et fjernt minde som en tur i Fakta uden mundbind.

Kæmpe dilemma: Hold kæft hvor er det latterligt!

Kun Tabita og Jeppe er gået en smule til den, men det kan måske ændre sig nu, i hvert fald sætter den nye pige, Lærke, gang i festen, da hun ankommer som Asbjørns ex.

For fyrene er meget, meget betagede af den nye pige, der ganske vist har Asbjørn i baghovedet, men samtidig også må konstatere, at han har røvrendt hende, hvorfor hun synes klar på at kysse de nye frøer foran hende.

Og det projekt sætter Line Maria Busk i gang med en god, gammeldags leg.

- Konsekvens eller konsekvens?, spørger hun Lærke, der vælger 'konsekvens'.

- Kys de to fyre, der er her.

Det værste ved reality er ...

Snavefest

To snav senere er Line Maria ikke færdig.

- Sandhed eller sandhed? spørger hun, og Lærke vælger 'sandhed'.

- Giv et kys til den, der kysser bedst.

De andre deltagere opdager, at der faktisk er noget under opsejling, og hurtigt er loungeområdet forvandlet til én stor snavefest med Lærke i centrum.

Det bliver dog for meget for Andreas Korsbakke, der med savlen stadig våd om munden fra hans kys med Lærke, pludselig får dårlig samvittighed.

- Det er lidt akavet, jeg synes, I skal snakke om, hvad der skal ske med jer to, siger han til Lærke med henvisning til hun og Asbjørn.

Se det udfolde sig i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay, hvor der kommer nye afsnit ud hver søndag. Eller på Kanal 4.

