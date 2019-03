Vild stikpille: Ville have Sanne tilbage

Da Thomas Blachmans solist Gina Michaells havde optrådt til årets første 'X Factor'-liveshow, som løb over skærmen fredag aften, var det en helt særlig kvinde, der dukkede op i dommerens tanker.

Nemlig sidste års 'X Factor'-dommer Sanne Salomonsen, der sammen med Blachman og Remee var dommere på den sidste års udgave af 'X Factor' hos DR.

- Hvor er du smuk, hvor er du fin, hvor er der meget værdighed. Dine fire børn må være helt oppe at ringe. Ærgerligt, at Sanne ikke sidder her, for hun havde nok sat mere pris på det i virkeligheden, lød det fra Thomas Blachman henvendt til Gina, efter hun havde givet den gas på scenen, og fået en smule kritik fra Oh Land.

Det fik Oh Land til at trække lidt anstrengt på smilebåndet.

- Det er jo ikke fordi, jeg ikke er glad for Nanna (Oh Land, red.), udbrød Blachman efterfølgende, hvilket fik Oh Land til at grine.

Blachman og Sanne Salomonsen var dommere sammen under sidste års 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Kærlig hyldest

Umiddelbart efter showet uddybede Blachman sin stikpille til Oh Land.

- Sanne havde måske sat pris på det på en anden måde, at der står en kvinde og fyrer den af på den måde med noget power. Det var en kærlig hyldest til Sanne, lød det fra Blachman.

Han understregede samtidig, at han er glad for både Oh Land og Ankerstjerne som meddommere, og at han ikke har noget ondt at sige om dem.

- Jeg er sindssygt glad for Nanna (Oh Land, red.), og mine to meddommere er så sindssygt gode. Jeg har enormt meget respekt for dem. De viste virkelig i dag, at de kan snakke og stå på mål og tåle kritik. Der er andre, jeg har arbejdet med, som ville blive fornærmede. Men de kan tage det, og de har formatet. Jeg er virkelig glad for dem, lød det fra Blachman.