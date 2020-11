Vild test: Her dumper hun 'eksamen'

Det er ikke altid nemt at følge 'Ex on the Beach'-deltageren Jeppe Bøg Risagers logik, og i de nyeste afsnit af programmet, der blev lagt på streamingtjenesten Dplay søndag formiddag, har han formentlig vakt flere menneskers vrede.

Her har han en hed flirt kørende med Amalie, da han beslutter sig for at udsætte hende for 'Jeppe-testen', der går ud på, at han begynder at kysse andre kvinder.

- Min test er faktisk ikke så svær at bestå, det er, at jeg går ud og dummer mig og laver dumme ting, og så skal personen kunne sige til sig selv 'okay, jeg skal ikke gå ned på samme dårlige niveau', siger Jeppe Bøg Risager, der på den måde vil teste, om hun vil kæmpe for ham.

- Det var fucking kikset

Det går ikke helt efter planen.

- I stedet handler Amalie dårligt og dumper fuldstændigt eksamen. Går over og snaver andre fyre. Det er da ikke sådan man skal handle, sukker han.

De skal kæmpe

Da Jeppe Bøg Risager og Louise Balling Jensen gæster Ekstra Bladet, ser de klippet for første gang, og det er noget, der falder i Louises smag.

- Jeg synes, Amalie er genial der, udbryder hun med henvisning til, at hun straks finder en anden at kysse med.

Raser: Hun ødelagde vores trekant

Det er Jeppe ikke enig i.

- Nej, hun dumper jo eksamen.

- Jeppe, hvad fanden er det for en logik?

- Jeg vidste, da jeg kom hjem, at der var én ting, der var rigtig skidt, det var det der - for jeg fik ikke forklaret mig ordentligt, forsvarer han sig og tilføjer:

- Jeg vil bare gerne have en person, der gerne vil kæmpe for mig.

Dansk tv-par går fra hinanden

Den køber Louise ikke.

- Så vil du jo ikke den anden person nok, hvis du render rundt og kysser med alle mulige personer, konstaterer hun.

Hør Jeppe forklare hvorfor han udsætter kvinder for 'Jeppe-testen', og se det udfolde sig i videoen over artiklen.

