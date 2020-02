Vild tv-debut: Sådan er jeg bare

SPOILER: Awa Shirazi giver den gas fra start i 'Paradise Hotel', hvor flere af de andre deltagere allerede på dag ét er ved at have fået nok

Det er med at holde tungen lige i munden, hvis man skal følge den katastrofekurs, som 19-årige Awa Shirazi anlægger som ny deltager i 'Paradise Hotel'.

I tirsdagens afsnit formår hun som spritny deltager at tilrane sig opmærksomheden ved at plapre op konstant, de andre pigers silikonebryster skal der mærkes på, mens Jonas Ptak er en spade, fordi han vil påvirke hende til ikke at gå efter ham og hans makker.

- Jeg er en stor pige, jeg kan godt tingene selv, konstaterer den nye deltager.

- Kan score hver gang jeg er i byen

Bedre bliver det ikke, da hun på første dag falder i snak med Anna Seneca og fortæller hende, at hun gerne vil stå i Annas gruppe.

- Rolig nu, lyder det fra en forundret Anna Seneca, der allerede mener, at Awa taler for højt og for meget.

Helt galt går det under middagen, hvor Awa må banke i bordet og skælde ud, fordi de andre deltagere lægger trykket forkert i hendes navn.

Velkommen til.

Ville ikke lægge låg på

Da Ekstra Bladet fanger den nye paradiso over telefonen, er hun udmærket klar over, at hun for nogen kan virke til at være alt for meget.

- Generelt er jeg meget udadvendt, det kan jeg ikke lægge låg på. Nu var jeg der endelig, man havde taget den lange rejse og ventet på et hotelværelse, inden man kom ind, så jeg skulle ikke gå glip af noget, siger hun og fortsætter.

- Jeg er en type, der fylder meget, og det ved jeg godt. Sådan har det været hele mit liv. Jeg er mig selv, og det er ikke noget, jeg har tænkt mig at lave om.

- Men det kan være farligt i et program som 'Paradise Hotel' at være så frembrusende fra start?

- Det er det også, og når jeg reflekterer over det, kan det godt være, at jeg skulle have lagt låg på mig selv. Men jeg ville hellere være tro mod mig selv og ryge hurtigere ud end at slikke røv og være en anden, end jeg er, siger hun.

Jeg er, som jeg er, lyder det fra Awa, der er ny deltager i 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen/Nent Group Danmark

Gjorde det med vilje

Awa afviser, at hun troede, hun havde styr på spillet, og at det var årsagen til hendes frembrusende facon. Til gengæld roser hun de andre deltagere for at være gode til at hjælpe hende.

- Hvorfor er det så, du hæver stemmen til middagen?

- Jeg tror, det var, fordi jeg havde sagt mit navn rigtig mange gange, det er et simpelt navn, og jeg følte, de udtalte det forkert med vilje. Så måtte jeg gøre det klart, hvad det var. Det er altså tre bogstaver, vi snakker om, sukker hun.

Hun beskriver det som svært at komme ind i spillet så sent, hvor alle de andre i forvejen har dannet relationer.

- Det var super svært. Det er ligesom at komme ind i en ny klasse, hvor man ingen plads har, og man ved ikke, om nogen vil give en den plads. Man skal være super meget på, og man kan ikke stole på nogen, og man ved ikke, om man kan stole på, hvad folk siger. Det er super svært, siger hun.

Hvordan det går Awa Shirazi og Mike Jensen på hotellet kan ses på streamingtjenesterne Viaplay og Viafree.