Vild udvikling efter 'Løvens hule': Omsætningen femdoblet

For lidt mere end et år siden blev tv-seerne præsenteret for Alexander Gram og Nikolaj Dylsing, der sammen dannede slipsebrandet An Ivy i 2014.

Her dukkede de to unge iværksættere op i ’Løvens hule’, som de forlod igen med 500.000 kroner for 25 procent af virksomheden, da Jesper Buch valgte at investere i firmaet.

Siden er der sket en del for An Ivy. Både Alexander Gram og Nikolaj Dylsing er gået ind i virksomheden på fuld tid, og der har været fart på virksomheden det seneste år. Det fortæller sidstnævnte til Ekstra Bladet.

- Deltagelsen er absolut noget, vi kigger tilbage på med glæde og stolthed. Når man lige bliver mindet om det, så kommer man til at tænke: 'Gud, hvor er vi egentlig kommet langt på det seneste år’, siger han.

Alexander Gram og Nikolaj Dylsing har haft travlt, siden de fik en investering i 'Løvens hule'. Foto: Daniel Overby

Duoen er stadig rigtig glade for, at de tog imod Jesper Buchs investering.

- Det har været skønt at få Jesper med om bord, og han har hjulpet med at træffe de rigtige beslutninger. Vi havde mange idéer, da vi kom ind i hulen, men vi havde ikke midlerne til at udføre dem, så de 500.000 har helt hjulpet med at sætte gang i nogle ting. Vi har løftet kvaliteten af vores produkt markant, og vi har tredoblet vores produktportefølje og fået flere forhandlere med.

- Længe var vi nødt til virkelig at prioritere, hvilke idéer vi ville føre ud i livet, men med investeringen fik vi mulighed for at gøre mange ting på én gang. Det er helt sikkert noget, der har været med til at rykke omsætningen, siger Nikolaj Dylsing.

Både umiddelbart efter ’Løvens hule’ og i resten af 2019 havde An Ivy nemlig godt gang i salget.

- Vi kunne virkelig mærke det, da vi blev vist på skærmen. I de efterfølgende par dage omsatte vi for det, som vi normalt omsatte for i et kvartal, så der var smæk på, siger han og fortæller, at der også var gang i den i resten af 2019.

- Vi femdoblede omsætningen i forhold til året forinden, så det var rigtig sjovt.

Lille underskud

Efter ’Løvens hule’-deltagelsen er An Ivy gået fra et interessentskab til et anpartsselskab og skal derfor inden længe lægge det første regnskab i virksomhedens levetid ud offentligt.

Her kommer An Ivy ifølge Nikolaj Dylsing til at præsentere en omsætning på lidt mere end 2,5 mio. kr., hvilket er helt efter forventningen.

- Det ramte vi egentlig godt. Det er svært, for vi satte målsætningen, inden vi vidste, hvilken effekt ’Løvens hule’ ville have. Man har jo hørt om andre cases, hvor det er gået godt for nogle og skidt for andre, så vi skulle forsøge at finde ud af, hvor vi ville komme til at ligge. Men vi ramte rimelig godt budget, så vi er tilfredse, men stadig også meget sultne, siger han.

Regnskabet kommer dog ikke til at vise et overskud på bundlinjen for 2019.

- Vi kommer til at præsentere et meget lille underskud, hvilket egentlig også er efter planen, for når man har investeret meget i at udvikle konceptet og skabe vækst, så er det tit, at bundlinjen ikke lige følger med til at starte med. Men det ved vi, at den kommer til at gøre i år, fastslår han.

Kigger mod udlandet

Målsætningen for 2020 er helt klar for An Ivy.

- Vi skal som minimum fordoble omsætningen – og forhåbentlig også mere. Og så er vi lige så stille og roligt gået i gang med at kigge internationalt. Vi er allerede en rimelig solid og stærk spiller på det danske slipsemarked, hvor folk kender os. Det skal vi blive ved med at være, men vi skal også kigge mod udlandet og gå lidt efter de her gamle og etablerede slipsebrands, som render rundt.

Nikolaj Dylsing peger især på lande som Sverige, Norge, England og Tyskland, som de gerne vil indtage, men han ved endnu ikke, hvilket land de starter i.

Han slår fast, at både ’Løvens hule’-deltagelsen og Jesper Buch har spillet en stor rolle i virksomhedens udvikling.

- Jesper er god til at få os til at tænke stort og ikke sætte begrænsninger for os selv. Det kan godt være, at vi ikke har svaret lige nu, men hvis vi arbejder hårdt nok, så kan vi lære det. Han har jo været det hele igennem før – både selv og for andre virksomheder, han har hjulpet – så man slipper for at begå de samme fejl.

- Man har jo også hånden på kogepladen, når man har en investor som Jesper. Når vi sidder og har bestyrelsesmøder og lægger planer, så skal det ikke være sådan, at når vi mødes igen en måned efter eller lignende, så har vi ikke fulgt op på det. Man vil gerne vise, at man er tilliden værd, siger han.

Nikolaj Dylsing er ikke i tvivl om, at An Ivy ikke ville have udviklet sig nær så meget uden tv-eksponeringen.

- Det er jo kun formodninger, men vi ved, at det ikke ville være gået lige så stærkt. Et godt bud er, at vi nok ikke ville tale om internationalisering allerede nu. Uden ’Løvens hule’ havde vi nok stadig siddet og snakket om, hvordan vi kunne udvikle os i Danmark og blive store nok. Vi havde måske fordoblet omsætningen uden programmet – og med har vi femdoblet det. Det er mit umiddelbare gæt.

