Vild video: Larmende sex vækker hele villaen

Villaens beboere bliver i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach' vækket af vild stønnen. Og synderen skal findes i suiten

I søndagens afsnit af 'Ex on the Beach' blev deltagerne vækket midt om natten til en chokerende besked. I aftenens afsnit er det noget helt andet, der vækker villaens beboere.

- Hvad er det, der larmer så højt?

Det spørgsmål stiller Frederik Skovbjerg de andre deltagere, efter de alle er blevet vækket af høje stønnelyde.

Lyden kommer fra suiten, hvor Jeppe Bjerregaard og Sidsel Borg er godt i gang under de hvide lagner.

- Det er rigtig lækkert at være i suiten med Jeppe. Vi får hygget godt og grundigt, fortæller Sidsel og fortsætter:

- Jeg synes, Jeppe er rigtig god at være sammen med. Han kan nogle fede moves.

Sidsel holder sig ikke tilbage under lagnerne med Jeppe. Foto: Discovery Networks Danmark

De øvrige beboere i villaen er dog knap så glade for deres ufrivillige indblanden i parrets lagenshow.

- Der er fandeme ingen, der stønner så højt. Det er kun for at alle skal høre det, konstaterer Elisabeth Lenti fra hendes seng.

Hvordan stemningen er dagen derpå, må vi vente med at se. Du kan til gengæld se, hvordan Sidsel og Jeppe vækker hele villaen i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' vises på Kanal 4 fra søndag til tirsdag og på streamingtjenesten Dplay.