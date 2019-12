Vilde anklager mod Onkel Reje

Onkel Reje anklages for at tale rosende om at være beruset og at opfordre til satanisme

DR's populære Ramasjang-karakter må endnu engang stå på mål for anklager fra voksne, der ikke kan se de sjove i Onkel Rejes grovkornede og selvironiske børnekomik.

Onkel Reje - der spilles af Mads Geertsen - huserer for tiden i programmet 'Onkel Rejes Heavyband', hvor han giver den fuld skrue med alle de klassiske rock-klichéer som djævletegn, lædertøj, omvendte kors og Jack Daniel's-whisky.

Og netop flasken med whisky i børneprogrammet er faldet en anonym seer så meget for brystet, at han/hun har indgivet en officiel klage til Pressenævnet.

Der mangler ikke heavyrock-symboler, når Onkel Reje kaster sig ud i den hårde musikgenre. Pr-foto

Det kan man læse på nævnets hjemmeside, hvor der står:

'Klager har klaget til Pressenævnet over udsendelsen 'Onkel Rejes Heavyband' bragt på DR Ramasjang den 22. november 2019, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Den påklagede udsendelse er sendt på DRs børnekanal Ramasjang og omhandler børne-tv figuren 'Onkel Reje', som blandt andet ser Lemmy fra Heavy Metal-bandet Motorhead for sig.

Onkel Reje og hans kulørte heavyband har netop udgivet deres debutalbum. Foto: DR

Det fremgår af udsendelsen, at Lemmy fra Motorhead har en flaske Jack Daniels-whisky i hånden, og at 'Onkel Reje' efter at have overtaget flasken, bliver spurgt, om han er fuld, hvortil han svarer: 'Nej, men gid jeg var'.

Klager har til støtte for klagen anført, at det er upassende og unødvendigt at vise alkohol i børneprogrammer, navnlig når der er tale om hård spiritus. Klager har endvidere anført, at det er et sidespor, at et børneprogram taler positivt om at være beruset'.

Komisk overdrev

DR har tidligere forklaret, at Onkel Reje-universerne er 'holdt i et komisk overdrev, både visuelt og indholdsmæssigt', og Pressenævnet har da også afvist klagen i forhold til Onkel Rejes sprut-kommentar.

Onkel Reje er tidligere - i forbindelse med samme programserie - blevet anklaget for at opfordre små børn til at tilbede Satan.

Onkel Reje er garant for politisk ukorrekte børneløjer. Pr-foto

Årsagen var, at Onkel Reje i et program hævder, at 'Alle rigtige heavyband er satanister', hvorefter han opfordrer sin ven, Brille og barnet Krølle, til også at blive satanister, da det ifølge ham vil forbedre deres mulighed for at vinde 'Heavy-MGP'.

Det fik den tidligere biskop i Lolland-Falsters Stift Steen Skovsgaard til at udtale sig kritisk om programmet til Kristeligt Dagblad.

Den ansvarlige DR-redaktør kunne dog ikke se problemet.

- Vi vurderer på DR Ramasjang, at Onkel Rejes Heavyband er meget langt fra at opfordre børn til satandyrkelse – derimod giver vi børnene en god og underholdende historie, og det synes vi i høj grad lykkedes med 'Onkel Rejes Heavyband', sagde Ramasjang-redaktør Pelle Møller til B.T.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar til sagen fra Mads Geertsen.

Onkel Rejes Heavyband har i dag udgivet deres debutalbum.

I anledning af udgivelsen er der arrangeret en koncert, der finder sted på søndag i Amager Bio. Alle 666 billetter blev udsolgt på en time.