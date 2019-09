Vildt akavet: Date går helt galt

Frederik Skovbjerg kæmper en brav kamp, da han bliver sendt på date i 'Ex on the Beach'

De fleste singler kender det. Der er swipet på Tinder, og daten er i hus. Inden man mødes, går tankerne igennem hovedet: Bare der ikke opstår pinlig tavshed.

Måske potentielle samtaleemner endda overvejes forud for daten.

Sidstnævnte kunne måske have reddet meget for 'Ex on the Beach'-deltagerne Frederik og Naja, der ryger på en ualmindelig akavet date i aftenens afsnit, hvor samtalen igen og igen forløber cirka således:

- Hvad er du ellers for en pige?

- Jamen en stille og rolig pige.

Frederik giver da også tydeligt udtryk for sine frustrationer.

- Jeg føler lidt, at der er lidt pinlig tavshed nogle gange. Og det er der, når jeg har stillet mine spørgsmål. Jeg forventer sgu på en date, at der kommer lidt retur, sukker Frederik.

Han giver dog ikke op og prøver igen. Naja er nemlig tjekket ind i programmet som deltageren Jeppes eksflirt.

- Hvad har du af tanker omkring Jeppe?, spørger Frederik.

- Jeg har ikke rigtig nogle tanker sådan med Jeppe, sådan. Såååå, lyder svaret.

De to akavede aktører i daten har dog en vidt forskellig opfattelse af, hvordan daten forløber.

- Stemningen mellem mig og Frederik er rigtig god. Jeg synes, Frederik er god til at holde samtalen kørende, fortæller Naja, mens Frederik ej er enig.

- Jeg ved sateme ikke, hvad jeg skal spørge om. Jeg synes, jeg har spurgt flere gange, sukker han videre.

Se den akavede date i videoen over artiklen hvor Frederik i ren afmagt forsøger en alternativ strategi for at bryde stilheden.

