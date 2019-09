Vildt drama i knaldeprogram: - Jeg klasker dig en

Ikke alle pigerne i 'Ex on the Beach' kommer lige godt ud af det med hinanden

Selvom den nye sæson af 'Ex on the Beach' på Kanal 4 kun lige er startet, er der for længst udbrudt dårlig stemning mellem flere af realitydeltagerne.

Fra dag ét har det da også stået klart, at de to reality-babes Julie og Tessie ikke ligefrem er hinandens kop te, og det bliver slået fast med syvtommertøm i aftenens afsnit af realityprogrammet.

Her ryger Julie og Tessie nemlig i dén grad i totterne på hinanden.

- Jeg har en fordom om, at du bare snakker folk efter munden for at passe ind, siger Tessie til Julie i aftenens afsnit, mens alle deltagerne er samlet omkring et bord.

- Nej. Jeg snakker ikke folk efter munden. Jeg har mine egne meninger, siger Julie.

Tessie er bestemt ikke bange for at sigge sin mening om de andre deltagere. Foto: Janus Nielsen

Jeg har lyst til at klaske dig

Til kameraet siger Julie, at hun allerede er træt af alt det drama, der er i villaen, selvom de kun har filmet programmet i ganske kort tid.

- Tessie stikker lidt hårdt til mig, og det var slet ikke det, jeg havde behov for her til aften. Jeg har ikke lyst til mere drama.

En spids kommentar fra Julie får dog konflikten til at eskalere endnu mere.

– Hun sidder og fucking smiler – jeg har lyst til at klaske hende en, siger Julie henvendt til deltageren Kristian.

– Du må gerne klaske mig. Prøv bare. Jeg har aldrig sagt, at jeg ville røre dig i min liv, udbryder Tessie, der overhører samtalen. Herefter rejser Line Maria sig for at få stoppet skænderiet.

- Det er helt til grin, at Line Maria forsvarer Julie. Det er helt forkert, siger en tydeligt frustreret Tessie.

Julie er tydeligt frustreret over Tessie i aftenens afsnit af 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Du kan se 'Ex on the Beach', og om de to kvinder når til enighed, på Kanal 4 og Dplay i aften klokken 22.