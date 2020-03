Vildt orgasme-drama på tv: Nu afslører hun sandheden

'Ex on the Beach' har fået sin helt egen 'Orgasme-gate'

Gav Asbjørn Nielsen fra 'Ex on the Beach' Louise Jensen en orgasme eller gjorde han ikke?

Det kan virke lidt mystisk, at det overhovedet skal være interessant, men for seere af 'Ex on the Beach' giver det mening. For den fjerde sæson er netop begyndt, og her ender Louise og Asbjørn i suiten sammen, hvor der leges kaniner.

Asbjørn spørger hende, om han har givet hende en orgasme, hvilket hun svarer bekræftende på, og så kan jublen ingen ende tage for det 204 centimeter høje muskelbundt fra Kolding.

Han jubler, brøler og udbryder 'fuck, hvor er det fedt', og snart efter har han fortalt resten af villaen om sin præstation. Derfor rammer det den mandlige stolthed ekstra hårdt, da Louise efterfølgende må fortælle, at det var løgn.

Giver svaret

Om han vitterlig havde givet hende den famøse orgasme, eller om hun blot blev træt af hans praleri, hænger dog i luften i tv-programmet, så da Ekstra Bladet fik besøg af Louise og Robin Christensen fra årets sæson, slog hun fast med syvtømmersøm, hvad der virkelig var sket.

Hun fik ikke en orgasme.

- Jeg faker ikke, jeg lyver bare om det. Han tror, at han er en verdensmand, og jeg tror bare, jeg så min chance for at kunne pille ham ned.

- Men hvorfor sige det i første omgang?

- Det er bare typisk mig at fyre et eller andet af. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Det er stemningen. Man ligger og hygger og har lige haft sex. Og det var jo god sex. Der er ikke noget der, fortæller hun.

Se øjeblikket hvor Asbjørn tror, han har givet en orgasme herunder ...

Robin stod på sidelinjen, imens orgasme-gate udviklede sig. Her kunne han se, hvordan Asbjørn gik fra glad til rasende, hvilket udmøntede sig i et decideret skænderi.

- Det stak helt af. Jeg kommer ind til en diskussion, jeg overhovedet ikke fatter hat af til at starte med. Der blev løjet lidt her, og der var ikke nogen orgasme der. Det var fuldstændig latterligt, griner han.

I videoen over artiklen kan du høre, hvordan dramaet udviklede sig, og hvordan Robin ellers oplevede det hele som tilskuer i villaen.