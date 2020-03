Vildt overforbrug i 'Luksusfælden': - Det er pinligt

I tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden' kommer eksperterne Jan Swyrtz og Carsten Linnemann på lidt af en opgave, da de skal forsøge at hjælpe 30-årige Kia og hendes 41-årige mand, Jacob, tilbage på sporet rent økonomisk.

Parret fra Søborg har et stort overforbrug og bruger blandt andet alt for mange penge på tanken, hvor Jacob køber sine cigaretter. Hele 20.000 kroner bruger parret på mad og diverse hver måned.

Kia, der står for finanserne i husholdningen, mener, at det er Jacob, der er skyld i deres økonomiske problemer. Men det viser sig hurtigt, at også Kia bærer en stor del af ansvaret for den dårlige økonomi.

Hun bruger nemlig mange penge på at forkæle parrets fælles børn, men også på at få lavet kunstige negle. Noget, hun ikke vil slippe, for det er nemlig hendes fristed, siger hun.

De økonomiske problemer er så småt begyndt at gå ud over parrets forhold.

- Vores største udfordring er, at vi har rod i vores økonomi. Det er Kia, der sidder med det til daglig. Men jeg kunne godt tænke mig, at der blev lavet et system, hvor jeg også var en del af det, siger Jacob i aftenens program.

Kia selv har dog ikke noget behov for, at Jacob er mere involveret i økonomien.

- Det er ikke et behov, jeg har. Jeg har et behov for, at han også er en del af drømmen om at få et hus, og at han vender tingene med mig. Men han vender slet ikke tingene med mig, siger Kia og tilføjer:

- Det har jeg det ikke så godt med. Vi skændes meget om det hele. Både om børneopdragelse og madlavning. Hvis det fortsætter sådan her, tror jeg, at jeg kommer til at være enlig mor til to, siger hun videre.

Parret har optaget flere kviklån - blandt andet i forbindelse med deres bryllup. Foto: Nordic Entertainment Group/TV3

Stort overforbrug

Det manglende økonomiske overblik har ført til, at parret har et overforbrug på 4900 kroner om måneden, og det ryster 'Luksusfældens' eksperter.

- Det er sindssygt mange penge, konstaterer ekspert Carsten Linnemann.

- Det bliver jeg ærgerlig over, siger Jacob i programmet, hvorefter ekspert Jan Swyrtz påpeger, at parret mangler at overføre en lang række betalinger for deres børns daginstitution.

- Vi har manglet de penge, så vi har skudt dem, siger Kia om de manglende betalinger.

Det får Jan Swyrtz op i det røde felt.

- Du smider den ene tusindkroneseddel efter den anden efter dine børn, alt imens det er os andre, der skal betale for dine børns daginsituation. Det er sgu en mærkelig prioritering. I har 49.400 kroner udbetalt hver den første, og så skal vi alligevel rende og betale jeres daginstitution. Det er sådan, det er. Det er virkeligheden. Det her er overforbrug i et niveau, som slet ikke hænger sammen. Noget, du (Kia, red.) som kasserer burde have set. Jeg synes sgu, det er pinligt - for at sige det rent ud, siger Jan Swyrtz.

Kia og Jacob bliver selv overraskede, da de finder ud af, hvor slemt det står til med deres økonomi. Foto: Nordic Entertainment Group/TV3

Kia mener dog fortsat, at det er hendes mands skyld, at de er kommet på så gyngende grund.

- Jeg synes også, at jeg har set det, og jeg synes også, at jeg har sagt, at tankkortet ikke skal bruges til andet end benzin og de her ting. Jeg synes også, jeg har prøvet at skære meget ned på maden, men alligevel er det gået over. Vi er vel to, siger Kia henvendt til sin mand, Jacob.

- Når du siger, at du også har prøvet og også har sagt, så er det jo en måde at frikende dig selv og lægge ansvaret over på Jacob. Men du sidder på pengekassen. Det er dig, der styrer hele systemet, konstaterer ekspert Carsten Linnemann.

Ifølge parret går den dårlige økonomi ud over deres parforhold. Foto: Nordic Entertainment Group/TV3

Parret har netop holdt deres drømmebryllup, som egentlig blev finansieret af Kias forældre, men parret syntes ikke, at pengene var nok, så de optog to kviklån og brugte pengene til blandt andet pynt og ringe. Nu er det ene kviklån misligeholdt og vokset fra 10.000 til 18.500 kroner.

- Det var nødvendigt, hvis vi skulle giftes på den dag, siger Kia i programmet.

- Nej, selvfølgelig var det ikke nødvendigt, siger ekspert Carsten Linemann.

- Jeg havde ingen penge til pynt eller til brudepige-tøj til mine børn, og det synes jeg var lidt nødvendigt, konstaterer Kia.

Hvordan det går parret, og om deres kærlighed holder til det økonomiske pres, kan du blive klogere på i aften klokken 20 på TV3 og Viaplay, hvor du kan se det nye afsnit af 'Luksusfælden'.