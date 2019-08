Vildt realityprogram er tilbage

Premieren på 'Ex on the Beach' sæson 3 lurer lige om hjørnet

Så kan du godt begynde at glæde dig.

Sæson tre af det banebrydende Kanal 5-program, hvor der kysses, knaldes og knuses hjerter, 'Ex on the Beach', får nemlig premiere søndag den 1. september kl. 22.00 på Kanal 4.

Det er allerede afsløret, at den tidligere paradiso Pernille Nygaard medvirker i programmet.

- Seerne kommer til at opleve mig fuld for første gang. Jeg har faktisk aldrig været fuld før, så det er første gang, jeg både er fuld, og at det kommer på tv. Det er jeg ret spændt på selv at se, har hun tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

- Jeg havde brug for en ferie, udtaler Pernille Nygaard blandt andet om årsagen sin deltagelse i dette års udgave af 'Ex on The Beach'. Foto: TV3

Hvem der ellers medvirker i programmet er stadig en hemmelighed.

Ekskæresternes hævn

Og ja, ALT kan ske i datingprogrammet, hvor der på godt dansk knaldes til højre og venstre.

Programmet har modsat realityprogrammet 'Paradise Hotel' intet spil. Derimod lukkes deltagernes ekskærester ind drypvist i villaen.

Nogle af ekskæresterne er der for at få hævn, mens andre er der for at finde kærligheden eller hygge sig.

Ekskæresterne ender derfor ofte med med at skabe drama og rag i de kærlighedsrelationer, der så småt er begyndt at blomstre i villaen.

Det eneste, der styrer slagets gang, er en tablet. Når den bipper til stor rædsel og frustration for programmets deltagere, skal deltagerne følge instrukserne, som produktionsholdet har sendt dem.

Det er altså tabletten, der bestemmer, om nogen skal pakke deres ting og forlade villaen med det samme, om nogen skal på date eller om de skal forberede sig på, at en ekskæreste snart flytter ind.

Deltagerne fra 'Ex on the Beach' 2018. Foto: PR/Nicolas Tobias Følsgaard

I år er der dog tale om en helt ny destination frem for Afrika, hvor de andre sæsoner er filmet.

Mere præcist er der tale om Grækenland.

Det er dermed også den tredje villa, der skal lægge hus til deltagernes eskapader.

Det bekræfter Discovery Networks, som står for programmet, over for Ekstra Bladet.

Ifølge dem er det for at prøve noget nyt - og fordi alt kan ske i 'Ex on the Beach'.

Programmer sendes søndag-tirsdag kl. 22.00 på Kanal 4 og Dplay.

Og hver tirsdag morgen er der snigpremiere på næste uges afsnit på Dplay.

